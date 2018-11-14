На Николаевщине нашли 12-летнего мальчика, исчезнувшего с судимым родственником – родители ребенка хотели укрыть его пропажу

В Николаевской области нашли 12-летнего Владимира Ткаченко и его родственника, 39-летнего Сергея Медведева.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как уже сообщалось, мальчик 10 ноября ушел из дома в селе Новобогдановка Николаевского района и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Также отмечалось, что разыскиваемый мог поехать в неизвестном направлении с родственником Сергеем Медведевым.

В полиции рассказали, что ребенка вернут домой, а родственника скорее всего привлекут к ответственности.

В то же время в сюжете ТСН говорится, что мальчик жил с бабушкой и старшей сестрой. Его куда-то забрал ранее судимый дядя, но заявление об исчезновении ребенка подали лишь спустя двое суток после происшествия – запретили обращаться в полиции именно родители 12-летнего Владимира Ткаченко, которые находятся на заработках в Польше. Они побаивались, что после сообщения в полицию, их могут депортировать из соседней страны.

Сергей Медведев некоторое время находился у бабушки Владимира Ткаченко и за это время употреблял спиртное, а также вынес со двора металлолом и сдал в ломбард телефон 12-летнего мальчика.