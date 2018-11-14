В Николаеве пьяные мужчины сопровождали заказы в пивоварне передергиванием затвора автомата – полиция вернула им оружие

Во вторник, 13 ноября, в Николаеве в частной пивоварне «Шульц» двое нетрезвых мужчин сопровождали свои заказы передергиванием затвора автомата.

Об этом сообщают «Новости-N».

Вечером в пивоварню на улице Декабристов зашли двое мужчин, один из которых был вооружен автоматом.

«Мужчины, которые уже были изрядно навеселе, изъявили желание «продолжить праздник» в этом заведении. Мужчины вели себя весело и непринужденно — например, заказ официанту сопровождался передергиванием затвора», - пишет издание.

Персонал заведения вызвал полицию и прибывшие патрульные отобрали у одного из мужчин автомат. Тот, в свою очередь, возмутился и заявил, что у него есть разрешение на оружие. Второй мужчина успел отсоединить магазин с патронами и спрятать его на себе. На предложение полицейских отдать магазин он ответил категорическим отказом.

Обоих мужчин доставили в Центральный отдел полиции. Изъятое оружие, судя по внешним признакам, «гражданская» версия автомата Калашникова — АКМ МФ.

По информации «Преступности.НЕТ», мужчинам уже вернули оружие, так как у них действительно есть разрешение на этот карабин. Полиция разбирается в правовых основаниях выдачи гражданину этого разрешения на оружие.

По словам собеседника издания в полиции, сами дебоширы заявили, что попросили бармена оставить оружие за барной стойкой, так как не хотели оставлять его в машине, на что тот им отказал.

Сейчас решается вопрос о привлечении одного из них к административной ответственности за нарушение правил обращения с оружием.

Ранее сообщалось, что николаевского бойца военной службы правопорядка отправили на 2 года в дисбат за налет с автоматом на игорное заведение на Донбассе.