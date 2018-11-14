«Без конкурса и компания запросила 5% доходов», – Евтушенко считает незаконной процедуру передачи «Николаевэлектротрансу» валидаторов от «Visa»

Владимир Евтушенко Директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко считает, что заявление экс-начальника управления транспорта Олега Манушевича о том, что в ноябре в электротранспорте появятся валидаторы, было «непродуманное или преждевременное». В частности он отметил, что процедура получения этих валидаторов была не совсем законной.

Об этом он сообщил в среду, 14 ноября, в ходе брифинга по итогам своей работы за полгода на должности директора предприятия.

— Смотрите, валидаторы будут установлены, но сама процедура исходила от Олега Леонидовича (Манушевич, - ПН) не совсем законно. То есть, есть закон, есть процедура, этим занимается не предприятие «Николаевэлектротранс», а городская власть. Они объявляют тендер, сейчас идет разработка и наработка этих вопросов и будет конкурс согласно закону, где будут отобраны участники, которые выявят желание поставить валидаторы, - сообщил Евтушенко.

Также он добавил, что в других городах, например в Одессе и Полтаве, валидаторы закуплены за счет бюджетных средств города. При этом он отметил, что компания «Visa» запросила 5% дохода для себя, а предприятие с такими условиями не согласилось.

— Потому что когда приходят инвесторы и говорят: «Я поставлю вам валидаторы, но вы должны будете платить мне процент», у нас была такой момент и человек запросил 5% от тарифной суммы себе заработок. И 5% - это примерно 15 копеек с трех гривен (тариф на проезд в электротранспорте, - ПН). Дальше банк скажет: «Дайте мне», и что тогда получит предприятие? Я считаю, что это заявление было непродуманное или преждевременное, сейчас пройдет процедура в соответствии с законом от управления транспорта и будет все в законной стадии. «Visa» запросила 5% доходов для себя, плюс еще банк, который будет обслуживать, сколько это будет - еще 15%, тогда предприятие будет получать не 3 гривны, а 2,7 гривны. Мы тоже умеем считать, поэтому пришли и сказали, что не согласны с такими условиями. Они еще ходят, думают, мы им дали свои предложения и сказали, что это дорого, давайте по-другому, - прокомментировал директор КП.

Что касается, договора на покупку валидаторов, который экс-руководитель Виталий Матвеев заключил в апреле месяце 2018 года с «ПриватБанком» без ведома мэрии, Евтушенко отметил, что ему неизвестно о судьбе этого договора, так как он его даже не видел.

— «Visa» является единоправным поставщиком этих валидаторов. В Одессе, например, городской совет сам принял программу, они сами закупили эти валидаторы, сами передали электротрансу и установили, сами заявили на конкурсе участников банки, которые будут обслуживать. Мы можем такое сделать, или мы должны от «Visa» или от Привата ждать их предложений? Есть процедура, которая предусматривает порядок размещения этих валидаторов и предприятие не может идти на другое предложение, кем-то навязанное, не посчитав свои затраты. Незаконность этого предложения была в том, что не было конкурса, и это нарушение закона, - подытожил Евтушенко.

Напомним, что 11 апреля в Николаевском городском совете состоялась презентация проекта электронного билета для всех видов общественного транспорта. Для его реализации проведут социологический опрос среди николаевцев.

Стоит отметить, что в пятницу, 1 июня, городской голова Николаева Александр Сенкевич и руководитель КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко подписали с представителями компании Visa меморандум о сотрудничестве. Уже с сентября 2018 года планируется внедрение электронных билетов для муниципального транспорта города. Компания Visa должна была передать городу 100 бесплатных валидаторов для внедрения системы электронного билета в трамваях и троллейбусах.