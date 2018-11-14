В вузах продолжается набор на заочное отделение. Почему в 2018 году стать студентом легче, чем 2019

Специалисты Международного классического университета имени П. Орлика (Николаев) провели анализ возможностей поступления в вузы в 2018 и 2019 годах. Они сформулировали предложения и рекомендации, которые будут актуальны для абитуриентов, особенно с учетом продолжения в университете набора на заочное отделение до конца декабря 2018 года.

Об этом говорится в сообщении учебного заведения.

Поводом для создания рекомендаций стала информация об изменениях в правилах приема в вузы в 2019 году, которые коснутся выпускников не только школ, но и колледжей, и вузов. Все они ориентированы на ужесточение требований к поступающим.

Выпускники школ:

Для поступления на ряд специальностей (например «фармация», «право») – необходимо будет набрать не менее 130 баллов. Для другой группы специальностей – добавляется обязательный экзамен по математике или физике.

Выпускники профессионально-технических училищ:

2019 год – является последним годом зачисления на уровень «младший специалист».

Выпускники колледжей (техникумов):

Для поступления на бакалаврат экономического профиля необходимо сдать ВНО по украинскому языку, медицинского – профильный экзамен «КРОК».

Выпускники бакалаврата:

ВНО становится обязательным для поступления в подавляющее большинство магистратур

Возможно ли осенью 2018 года избежать сложностей, возникающих в 2019 году? Как это сделать?

В Международном классическом университете имени П. Орлика (Николаев)продолжается набор на заочное отделение по правилам 2018 года.

Если Вы станете студентом в 2018 году, то проблемы 2019 года Вам точно не будут страшны!

Кто может стать студентом?

1. Все, кто имеет необходимые сертификаты для поступления и, по каким-то причинам, не воспользовался ими.

2. Владельцы диплома «младшего специалиста», желающие получить образование более высокого уровня, без ВНО по украинскому языку.

3. Владельцы диплома любой специальности, не ниже бакалаврского уровня, для продолжения обучения в магистратуре.

Отметим, что поступление в магистратуру без ВНО возможно по направлениям специальностей «Управление и администрирование», «Информационные технологии», «Охрана здоровья».

В соответствии с нормами высшей школы, получить диплом магистра, по какой-либо из перечисленных специальностей, возможно на основе бакалаврского диплома любой специальности. Такая модель достаточно удобна и выгодна работодателю. Например, бакалавр юрист с магистерским дипломом «Управление и администрирование» будет высоко востребованным специалистом в сфере, как хозяйственного права, так и административной деятельности.

4. Владельцы диплома «квалифицированного рабочего» для поступления на предпоследний в стране набор уровня «младший специалист».

5. Ученики одиннадцатых классов (2018-2019 год обучения!), желающие стать дипломированными специалистами, но не уверенные на 100% в своих результатах ВНО.

Одиннадцатиклассникам предлагается, во время обучения в школе, пройти дистанционный курс рабочей специальности, соответствующей избранной в вузе, и получить диплом.

ЧТО ОН ДАЕТ?

– право сразу после окончания школы быть зачисленным на 2 курс Колледжа Университета на уровень «младший специалист» без сдачи ВНО;

– возможность сократить срок обучения от 6 месяцев до одного года;

6. Выпускники общеобразовательных школ, у которых отсутствуют какие-либо сертификаты ВНО:

а) доступным и престижным является вариант поступления в зарубежные вузы: Высшая школа менеджмента в Лейбнице (Польша) и Йоркский университет (США, Гавайи) с обучением в Украине. Университет им. П. Орлика является представителем этих вузов в Украине. Дело в том, что для поступления в зарубежные вузы украинцам достаточно аттестата о полном среднем образовании, без экзаменов и сертификатов ВНО.

Преимуществ у такой формы получения высшего образования довольно много:

– дистанционная форма обучения (заочная с использованием электронных технологий), позволяет обучаться без выезда за пределы Украины;

– по окончании первого курса у студента есть выбор:

продолжить обучение в иностранном вузе и перевестись на второй курс в университет им. П. Орлика;

продолжить обучение по программе двух дипломов (зарубежного вуза и университета им. П. Орлика);

– программа двойного диплома позволяет найти достойную работу не только в Украине, но и в Европейских странах, Америке;

– стоимость обучения, для участников программы, практически идентична стоимости обучения в украинских вузах;

б) не менее интересен вариант поступления на короткую, по срокам обучения, рабочую специальность в структуру университетского комплекса, с продолжением обучения на втором курсе в колледже университета (образовательный уровень «младший специалист»), без сдачи ВНО.

Уже сейчас можно начать обучение по рабочим профессиям:

• Младшая медицинская сестра по уходу за больными

• Лаборант химико-бактериологического анализа

• Деловод

• Стюард

• Кассир

• Паспортист

• Охранник.

МЫ ПОМОЖЕМ ТЕБЕ ДОСТИЧЬ ТВОИХ ЦЕЛЕЙ

Подготовка студентов в Международного классического университета имени П. Орлика (Николаев) осуществляется по следующим специальностям:

Транспортные технологии (автомобильный транспорт)

Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность

Технологии медицинской диагностики и лечения

Финансы, банковское дело и страхование

Психология (медицинская психология)

Физическая терапия, эрготерапия

Гостинично-ресторанное дело

Геодезия и землеустройство

Компьютерная инженерия

Учет и налогообложение

Дошкольное образование

Начальное образование

Медсестринство

Журналистика

Маркетинг

Фармация

Туризм

Право

У ТЕБЯ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!

Адрес приемной комиссии: г. Николаев, ул. Котельная, 2;

телефон 0512-59-30-01, 55-07-36, 050-394-72-87;

сайт mku.edu.ua.