В Николаеве патрульные устроили облаву на водителей, которые паркуются на местах для людей с инвалидностью

В Николаеве патрульные в рамках отработки нарушений Правил дорожного движения проверили парковки для людей с инвалидностью.

Об этом сообщается на Facebook-странице управления патрульной полиции в Николаевской области.

В патрульной полиции попросили граждан соблюдать ПДД и напомнили, что за нарушение правил парковки транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью, предусмотрена административная ответственность. За это грозит взыскание в размере от 60 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 1020 - 1700 гривен.

Напомним, как в Николаеве оштрафовали депутата горсовета от «Оппоблока» Ларису Веселовскую, которая припарковала автомобиль на месте для людей с инвалидностью.