Депутат Лепишев заявил, что аппарат горсовета Николаева «задним числом» требует подписать решение сессии о признании работы ДЖКХ неудовлетворительной

Алексей Лепишев Депутат Николаевского горсовета, глава комиссии по вопросам ЖКХ Алексей Лепишев отказался подписать письмо согласования проекта решения о признании работы Департамента ЖКХ неудовлетворительной, за что проголосовали депутаты на сессии. Свое решения Лепишев объясняет тем, что вопрос не выносился на рассмотрение его комиссии, а сейчас его просят поставить подпись «задним числом».

Об этом стало известно во вторник, 13 ноября в ходе заседания комиссии.

Так, на заседание пришла начальник управления аппарата совета Елена Пушкарь с официальным письмом от секретаря горсовета Татьяны Казаковой, где указывалось, что в случае неподписания документа, она будет инициировать переизбрание Лепишева с должности председателя комиссии.

— Было принято позитивное решение на сессии. К решению, которое передается в протокольную часть, есть определенный пакет документов, который предусмотренный регламентом. Один из документов — это лист согласования. Такие листы согласования обычно подписываются главами комиссий с отметкой о рассмотрении на самой комиссии. У нас регламентом предусмотрено, что люди, которые у нас определены в листе согласования, не могут отказаться от подписания. Они могут написать предложение, замечание, – проинформировала Пушкарь.

Начальница аппарата совета также добавила, что письмо ни разу после сессии не включали в повестку дня, хотя оно неоднократно заходило на комиссию - «глава комиссии или специально, или по неопытности это делает». Из-за чего Казакова и отреагировала на его действия.

В свою очередь, Лепишев заявил о том, что аппарат совета пытается манипулировать и заставляет его нарушить регламент.

— Сейчас происходит манипуляция. Вы действительно подходили ко мне и просили подписать лист согласования. Я вам сказал, что не могу этого сделать потому, что уже есть решение сессии. То есть вы меня заставляете нарушить регламент, а именно 23 статью. Вы ко мне пришли после принятия решения, когда его уже рассмотрели на сессии, вот в чем проблема, - прокомментировал глава комиссии.

Лепишева поддержал его однопартиец депутат Александр Репин, который посоветовал сотрудникам аппарата «пресекать хотелки главы самой большой фракции («Оппозиционный блок», - ПН)», который и был инициатором принятого решения на сессии.

Игорь Копейка (слева) В тоже время, депутат от фракции ОБ Игорь Копейка вступился за своего главу своей фракции Игоря Дятлова и отметил, что тот имел полное право внести этот вопрос с голоса на рассмотрение сессии.

— Это не хотелки самой большой фракции. Это была инициатива депутата городского совета, который увидел в чем-то нарушения. Причиной этого спора сейчас стало то, что город Николаев по решению пары чиновников получил тариф в несколько раз дороже чем до этого. По решению нескольких чиновников была развалена система ЖКХ. В город зашла управляющая компания, которая по решению нескольких чиновников забрала себе обслуживание жилого фонда в городе, – заявил Копейка и призвал Лепишева все же подписать данное решение.

На что глава комиссии отметил, что депутатов пытаются В свою очередь Алексей Лепишев обратился к Игорю Копейке и заявил, что депутатов «сталкивают лбами, а аппарат совета остается чистым».

Также на комиссии находился глава фракции "Самопомощь" Федор Панченко, который отметил, что аппарат совета поступает противозаконно.

— Уважаемая, если вы простите кого-то задним числом что-то подписать, вы хотя бы наглое лицо не делайте, - заявил он.

— Где-то сейчас выплывет, кому я неугоден. Вот мы начинаем это видеть, - отметил Лепишев.

— Не надо оправдывать свои действия. Если вы считаете решение незаконным, напишите замечания, - настаивала Пушкарь.

Однако несмотря на долгие споры, вопрос так и не включили в повестку дня комиссии и не рассмотрели его.

Напомним, что депутаты Николаевского городского совета в ходе первого пленарного заседания 42-й очередной сессии признали неудовлетворительной работу директора Департамента ЖКХ Виталия Кузнецова. Так как в ходе сессии Юрий Степанец сообщил, что 15 домов все еще не готовы к отопительному сезону.