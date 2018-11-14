На Николаевщине выпал снег

Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области» Днем в среду, 14 ноября, в поселке городского типа Кривое Озеро Николаевской области выпал снег.

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Как известно, ранее Служба автомобильных дорог области предупредила о том, что на территории Николаевской области с 14 ноября ожидают ухудшения погодных условий.

«По прогнозу синоптиков 14 ноября и последующие несколько суток на территории Николаевской области ожидается выпадение осадков в виде дождя со снегом, колебания температуры воздуха от -5 до +3 градусов. Указанные погодные явления могут вызвать гололед на дорожном покрытии», – говорилось в сообщении.

По данным сайта VentuSky на 16:00 осадки в виде снега ожидаются только на северо-западе области. По состоянию на 20:00 такая погода должна охватить так же и города Вознесенск и Южноукраинск.

Напомним, что ранее на Николаевщине из-за непогоды упали два дерева – одно частично перекрыло трассу, а второе рухнуло на дом.