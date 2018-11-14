«Не найдете вы нарушений там, где их нет», - Кормышкин об очередном запросе о законности обработки земли

Депутат Николаевского областного совета от партии «Наш Край» Юрий Кормышкин призвал своих недоброжелателей не тратить время на поиск нарушений законодательства в аренде земли его предприятиями.

Об этом Кормышкин написал на своей странице в Facebook, разместив запрос в Госгеокадастр в Николаевской области от депутата Снигиревского районного совета от политической партии БЮТ Олега Нартова относительно аренды участков земли государственной собственности, расположенных в районе на территории Нововасилевского сельсовета.

«Сначала человек, который называет себя журналистом, обвинял меня, будто я незаконно получил в пользование земли в Снигиревском районе. По поручению губернатора возбудили уголовное дело. Еще неделю назад уголовное производство закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Необходимые документы уже обнародованы в СМИ. Но некоторым этого мало, некоторые депутаты никак успокоятся. Сегодня узнал, что избраннику от БЮТ Олег Нартову внезапно стало интересно, законно ли я обрабатываю земли в районе на территории Нововасилевского сельсовета. Я понимаю, что некоторым в силу своих умственных способностей трудно усваивать информацию с первого раза, я также понимаю, что скоро выборы, идут новогодние праздники, расходы, кому-то может деньги нужны.... Но имейте совесть или хоть договаривайтесь заранее, где хотите меня уколоть, чтобы не повторяться и потом не выглядеть глупо. Еще раз для особо одаренных повторяю: не тратьте время, не найдете вы нарушений там, где их нет. Лучше занимайтесь чем-то полезным и своими депутатскими делами. Михаил Соколов вашим подопечным больше нечем заняться? Если сами не работают, то пусть не мешают другим», - написал Юрий Кормышкин.

Напомним, что глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко обратился в правоохранительные органы после того, как журналист заявил о том, что, якобы глава Николаевской областной организации «Наш край» Юрий Кормышкин незаконно завладел землями. Однако вскоре следственный отдел Снигиревской полиции закрыл уголовное производство ввиду отсутствия состава преступления.