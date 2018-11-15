В ВСУ показали, как выглядит новый маскировочный костюм снайпера

В Вооруженных силах Украины продемонстрировали новую разработку – маскировочный костюм снайпера, который вскоре будет поставляться в подразделения.

Об этом сообщили в Главном управлении развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко посетил школу снайперов, где ему представили маскировочный костюм снайпера и иностранные антиснайперские комплексы.

Маскировочный костюм снайпера разработан после изучения и анализа существующих аналогов с учетом пожеланий самих снайперов различных частей и родов войск. Карманы, отверстия, вентиляция, застежки и их размещение разработаны согласно анатомическим требованиям и задачам снайперов. Манжеты рукавов продлены, они скрывают почти всю ладонь. Маскировочная сетка капюшона защищает от паразитов, хорошо маскирует снайпера и основную часть оружия. В брюках предусмотрены отверстия для быстрого доступа к подкостюмному пространству (к снаряжению). Наличие эластичных шнуров и фиксаторов позволяет подогнать костюм под себя.

Маскировочная накидка разработана специально для тех задач, когда не нужен весь костюм, а надо скрыть только верхнюю часть тела. Она гораздо легче и мобильнее, имеет такие же функциональные возможности как верхняя куртка, но это только рукава и капюшон.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевские десантники заняли третье место на турнире среди снайперов ВСУ.