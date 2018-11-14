В Николаеве открыли пункты горячего питания и обогрева для бездомных

В Николаеве в связи с понижением температуры воздуха для граждан без определенного места жительства открыт временный пункт обогрева по адресу проспект Мира, 2А (в помещении бомбоубежища возле дома быта «Юбилейный»).

Об этом сообщили в Департаменте труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета.

Пункты горячего питания действуют по адресам:

Заводский район: улица Кузнечная, 1, телефон 47-71-22; Ингульский район: улица 12-я Продольная, 50А, телефон 21-20-48; улица Круговая, 47, телефон 56-06-92 (центр реинтеграции бездомных граждан); Корабельный район: улица Металлургов, 8, телефон 64-59-98; Центральный район: улица Шевченко, 19А, телефон 47-59-93.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Николаевщины украл обогреватель.