В Николаеве открыли пункты горячего питания и обогрева для бездомных

В Николаеве в связи с понижением температуры воздуха для граждан без определенного места жительства открыт временный пункт обогрева по адресу проспект Мира, 2А (в помещении бомбоубежища возле дома быта «Юбилейный»).
Об этом сообщили в Департаменте труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета.
Пункты горячего питания действуют по адресам:
Заводский район: улица Кузнечная, 1, телефон 47-71-22;
Ингульский район: улица 12-я Продольная, 50А, телефон 21-20-48; улица Круговая, 47, телефон 56-06-92 (центр реинтеграции бездомных граждан);
Корабельный район: улица Металлургов, 8, телефон 64-59-98;
Центральный район: улица Шевченко, 19А, телефон 47-59-93.
Напомним, ранее сообщалось, что житель Николаевщины украл обогреватель.