В хозяйственном суде Николаевской области избрали нового главу и заместителя

В хозяйственном суде Николаевской области избрали новой главой этого суда Марину Мавродиеву, а ее заместителем стал Александр Ткаченко.
Об этом сообщается на сайте суда.
Выборы нового руководства проходили в связи с тем, что судья Константин Василяка, который занимал должность председателя Хозяйственного суда Николаевской области, после достижения 65-летнего возраста подал в отставку.
6 ноября судьи хозсуда провели тайное голосование и на нем большинством голосов избрали новыми руководителями Марину Мавродиеву и Александра Ткаченко.
В соответствии с законом, указанных судей избрали на административные должности сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи в порядке, определенном законом.