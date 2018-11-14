В хозяйственном суде Николаевской области избрали нового главу и заместителя

Марина Мавродиева В хозяйственном суде Николаевской области избрали новой главой этого суда Марину Мавродиеву, а ее заместителем стал Александр Ткаченко.

Об этом сообщается на сайте суда.

Выборы нового руководства проходили в связи с тем, что судья Константин Василяка, который занимал должность председателя Хозяйственного суда Николаевской области, после достижения 65-летнего возраста подал в отставку.

6 ноября судьи хозсуда провели тайное голосование и на нем большинством голосов избрали новыми руководителями Марину Мавродиеву и Александра Ткаченко.

В соответствии с законом, указанных судей избрали на административные должности сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи в порядке, определенном законом.