22-летнему «киборгу», который погиб на Донбассе, в Николаеве открыли мемориальную доску

В Николаеве 14 ноября состоялось открытие мемориальной доски Евгению Полякову, который погиб в зоне АТО, защищая независимость нашего государства.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Мемориальную доску установили на доме по адресу проспект Героев Украины, 21, где жил воин. Евгений Поляков добровольцем пошел защищать Украину, когда в 2014 году началась Антитеррористическая операция. Он служил в 93-й отдельной механизированной бригаде и занимал должность старшего наводчика. Евгений участвовал в обороне Донецкого аэропорта, провел там две ротации. Дальше – без ротаций, с кратковременной отпуском, участвовал в боях за Авдеевку, возле шахты «Бутовка», в условиях, когда враг обстреливал каждые полчаса.

Жизнь Героя оборвалась 11 июля 2015 года, Евгений Поляков получил осколочное ранение в сердце во время минометного обстрела террористами ротного опорного пункта у шахты «Бутовка». Указом Президента Украины от 25 декабря 2015 года Полякова посмертно наградили орденом «За мужество» III степени. Кроме того, он награжден нагрудным знаком «За оборону Донецкого аэропорта» и медалью «Защитник Украины».