В Николаевской ОГА разъяснили изменения в порядке назначения жилищных субсидий населению

Об изменениях в порядке назначения жилищных субсидий населению говорилось в среду, 14 ноября, на заседании под руководством заместителя председателя Николаевской областной государственной администрации Евгения Шевченко со слушателями «Университета третьего возраста», представителями общественных организаций и категорий населения, которые являются потенциальными получателями субсидий.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной государственной администрации.

Евгений Шевченко сообщил присутствующим, что с 1 ноября Кабинетом Министров Украины установлена ​​стоимость природного газа на уровне 8,55 гривен за 1 куб.м. Повышение произошло на 1,5921 грн. за 1 куб.м. или 23%. Заместитель председателя ОГА отметил, что по инициативе Президента Украины с целью ограждения населения в условиях повышения цен на жилищно-коммунальные услуги 17 октября на заседании Кабинета Министров Украины Правительство внесло изменения в порядок назначения жилищных субсидий населению (постановление № 841), и указанные изменения применяются с 1 октября 2018.

Кроме того, Евгений Шевченко добавил, что, учитывая социальную значимость данного вопроса, председатель ОГА Алексей Савченко начал николаевскую информационную кампанию о порядке и особенностях получения субсидий. Так, с 31 октября в течение следующих 10 дней в области работали информационные палатки, где каждый желающий мог получить квалифицированную консультацию о порядке назначения жилищных субсидий населению.

Об основных изменениях в порядке назначения жилищных субсидий присутствующих проинформировала директор департамента социальной защиты населения Николаевской ОГА Оксана Ельчиева:

1. Субсидия назначается с месяца обращения до окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый и отопительный период.

2. Расширен перечень лиц, которым может быть увеличена норма жилья, на которую предоставляется субсидия на 30%

Отныне субсидию на сверхурочную площадь жилья могут получить также граждане, которые:

получают пенсию в связи с потерей кормильца (не касается трудоспособных граждан, которые получают указанную пенсию на ребенка);

достигли пенсионного возраста, и получают пенсию по выслуге лет;

получают государственную социальную помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

3. Если ЕСВ не уплачивается по вине работодателя, рабочие имеют право на субсидию

Субсидия может назначаться в случаях неуплаты ЕСВ, если задолженность по уплате возникла по вине работодателя, а не человека.

4. Лица, которые имеют задолженность по уплате алиментов без субсидии

Субсидия не будет назначаться если в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства являются лица, которые по данным Единого реестра должников имеют задолженность по исполнительному производству о взыскании алиментов свыше 3 месяцев (кроме лиц, являющихся алко- или наркозависимыми, что подтверждается справкой от врача).

5. Общая площадь жилого помещения, на которую назначается субсидия, меняется на отапливаемую площадь.

Жилищная субсидия назначается, если отапливаемая площадь жилого помещения не превышает 120 кв. метров для квартир в многоквартирном доме и 200 кв. метров для индивидуальных домов.

6. Урегулированы вопросы наличия двух лицевых счетов в большом доме / квартире

По решению Комиссии субсидия может быть назначена на жилые помещения (дома), на которые оформлено два и более отдельных лицевых счета, при условии, что отапливаемая площадь части жилого помещения каждого домохозяйства, на которую назначается субсидия, не превышает 120 кв. метров для квартиры, 200 кв. метров для индивидуального дома

7. Расширены полномочия комиссий по назначению субсидий

Комиссия может назначать субсидии по особым условиям в случае если:

лицо или другие члены домохозяйства предоставляют социальные услуги, находящихся в местах лишения свободы, находятся в сложных жизненных обстоятельствах, вызванных длительной болезнью, что подтверждается заключением врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения, является алко- или наркозависимыми, что подтверждается справкой от врача;

лицо или другие члены домохозяйства предоставляют социальные услуги, находящихся в местах лишения свободы;

члены домохозяйств являются алко- или наркозависимыми, что подтверждается справкой от врача;

лицо имело сумму среднемесячной начисленной заработной платы меньше размера минимальной заработной платы не более чем на 10 процентов при условии уплаты ЕСВ.

Например: в составе домохозяйства является лицо, у которого отсутствует доход. Субсидия в таком случае не назначается. Но, если лицо находится в сложных жизненных обстоятельствах, вызванных длительной болезнью, что подтверждается заключением врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения, субсидия может быть назначена решением комисии.

8. Предоставлено право получать субсидию в случае пребывания лиц за границей легально

Субсидия по решению комиссии может назначаться, если члены домохозяйства в период, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии, документально подтвердили приобретения страхового стажа в других странах путем предоставления легализованных в Украине документов.

9. Решен вопрос назначения субсидии студентам, проживающим в общежитии

При расчете размера субсидии доходы родителей не учитываются при назначении субсидии студентам, которые зарегистрированы в общежитии по месту учебы.

10. Решен вопрос учета доходов разведенных родителей при наличии ребенка

В случае, когда родители разведены, при расчете размера субсидии доходы одного из родителей ребенка не учитываются при назначении субсидии другому родителю с ребенком

11. Изменен перечень доходов, которые учитываются и которые не учитываются при расчете размера субсидии

К доходам будут учитываться денежные переводы, полученные из-за границы. К доходам не будут учитываться уплаченные алименты и специальная бюджетная дотация за выращивание молодняка крупного рогатого скота, который родился в хозяйствах физических лиц.

12. Изменена система расчета совокупного дохода для лиц, получавших пособие по безработице

Для лиц, которые в период, за который учитываются доходы, получали помощь по безработице, в совокупный доход учитывается:

за каждый месяц получения помощи в размере меньше прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц по состоянию на конец периода, за который учитываются доходы, - доход в размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц по состоянию на конец периода, за который учитываются доходы;

за каждый месяц получения помощи в размере, превышающем прожиточный минимум, установленный для трудоспособных лиц по состоянию на конец периода, за который учитываются доходы, - фактически полученные доходы;

за каждый месяц, в котором отсутствуют доходы, - доход в сумме трех размеров прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц по состоянию на конец периода, за который учитываются доходы.

Например, размер пособия по безработице составляет 800 грн. для расчета субсидии возьмется прожиточный минимум для трудоспособных лиц - 1762 грн.

13. Учет доходов неработающим пенсионерам.

В случае назначения жилищной субсидии с начала отопительного сезона доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за последний месяц предыдущего неотопительного сезона (сентябрь), а в случае назначения жилищной субсидии с начала неотопительного сезона доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за последний месяц предыдущего отопительного сезона (апрель).

Наконец присутствующие имели возможность получить ответы на волнующие вопросы.