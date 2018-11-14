Были разлучены почти на два года, - в Николаеве нашли семью для маленьких братика и сестрички

В Николаеве на прошлой неделе маленькие мальчик и его сестра получили новую семью.

Об этом сообщили в администрации Заводского района.

До этого дети находились в «государственных заведениях Николаева» и воспитывались порознь.

«Родных брата и сестру, разлученных жизненными обстоятельствами почти на два года, служба по делам детей администрации Заводского района устроила под опеку граждан. Сейчас дети живут в одной семье, где их окружили заботой, лаской и любовью. Дети чувствуют себя счастливыми и нужными», - сообщили в администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве искали семью для четырехлетнего мальчика и его двухлетней сестры.

Также в Николаеве ищут новую семью для 11-летней девочки.