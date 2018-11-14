BeerДвиж в стиле IPA: Николаевцев приглашают на слепую дегустацию пива

В эту субботу, 17 ноября, в Николаевском пабе крафтового пива пройдет слепая дегустация пива, сваренного в стиле India Pale Ale, «Индийский светлый эль» – BeerДвиж.

В рамках мероприятия гостям расскажут историю пивного стиля IPA, об особенностях производства этого напитка. Перед непосредственной дегустацией пройдет мастер-класс от пивного сомелье о правилах дегустации. Гостям мероприятия представят 6 сортов пива в стиле India Pale Ale.

По словам основателя паба и пивного сомелье Кирилла Ющишена, главной целью подобных встреч является раскрытие гостям пива по-новому.

- Обратив внимание человека на то, как он пробует пиво, показав, на чем нужно сконцентрировать внимание (цвет, аромат, вкус), дегустируя пиво – мы часто видим у гостей на лицах неповторимые эмоции. Пиво открывается совершенно с другой стороны, как иной напиток. Ощущая всю глубину вкуса, весь букет аромата, сосредоточившись на нотках, люди начинают понимать всю грандиозность пива. Это не просто напиток, каждый сорт — это произведение искусства, в которое пивовар закладывает свои мысли, фантазии и эмоции, — говорит Кирилл.

Слепая дегустация в формате «BeerДвиж» будет проходить впервые. После паба «Ципа» мероприятие будут организовывать в других заведениях города.

BeerДвиж – знакомство со стилем IPA (India Pale Ale, «Индийский светлый эль») пройдет 17 ноября, в 19:00. Ул. Соборная 2В, двор кинотеатра Родина, паб «Ципа».

Цена билета - 100 грн.

Для участия в дегустации, заполните короткую форму ПО ССЫЛКЕ. Детали по телефону: 068 139 2091.