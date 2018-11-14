Делегация из Николаевского университета кораблестроения установила партнерские отношения на конференции в Китае

Делегаты из Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова приняли участие на конференции «Conference for International Technology Transfer and Commercialization», проходившей в городе Нанкин, в состав которой вошли - руководитель Учебно-Научного Центра Международного Сотрудничества НУК Михаил Михайлов, директор Института Автоматики Электротехники НУК Геннадий Павлов, директор Южной судоремонтной компании Сергей Бурковец, директор Машиностроительного Института НУК Сергей Сербин, а также профессоры университета Владимир Коробко и Николай Радченко.

Делегация приняла участие в работе конференции, в рамках которой по инициативе правительства провинции Цзянсу КНР была открыта онлайн платформа трансферта технологий, благодаря чему специалисты и ведущие ученые из Украины смогут более активно развивать сотрудничество с китайскими предприятиями и учебными заведениями.

После этого работа делегации продолжилась в стенах Университета науки и технологий Цзянсу. Этот университет является одним из ведущих партнеров НУК в Китае. И на сегодняшний день сотрудничество между учебными заведениями вышло на новый уровень развития. Как известно, НУК и Университет Цзянсу уже много лет успешно реализуют совместные учебные программы и осуществляют научно-техническое сотрудничество. В дальнейшем два университета планируют создать новый Центр трансферта технологий и запустить новую программу подготовки специалистов IT-технологий.

Большим достижением работы делегации стало установление партнерских отношений между НУК имени адмирала Макарова и Янченским политехническим институтом, который на сегодняшний день является ведущим образовательным и научным учреждением города Янчен.

«Сотрудничество с этим институтом позволит нам развивать новые учебные программы для подготовки специалистов в сфере автоматизации, электротехники и робототехники. Мы надеемся, что подобные программы в ближайшем будущем не только наполнят украинский образовательный рынок студентами из Китая, но и позволят нашим студентам получать образование в этой стране. Кооперация с подобными учебными заведениями Китая так же отличная возможность для нас реализовать передовые идеи и разработки наших ученых на реальных предприятиях в КНР», - рассказывает Михаил Михайлов.

Делегация так же посетила два крупных промышленных предприятия города Янчен – Jiangsu Yitong Control System Co., LTD, специализирующееся на производстве различных автоматических датчиков и завод по производству композитных труб промышленного назначения. На сегодняшний день многие предприятия подобного рода в Китае нуждаются в проведении модернизации производственных мощностей, для чего им необходимо привлечение отечественных специалистов разных направлений. В свою очередь, подобное сотрудничество дает возможность на практике применять огромное количество теоретических разработок и проектов, которыми славится николаевский университет кораблестроения.

Напомним, ректор НУК Евгений Трушляков подписал Меморандум о сотрудничестве между Национальным университетом кораблестроения им. адмирала Макарова и Куньсанским Национальным университетом республики Южная Корея.