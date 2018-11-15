На зимние праздники в Николаеве будет работать ледяная горка на Ингульском спуске

На грядущие зимние праздники в Николаеве можно будет прокатиться по ледяной горке, которую установят на Ингульском спуске. Удовольствие будет платным.

Об этом сообщает интернет-журнал NikLife со ссылкой на директора предприятия «Аттракцион Инвест», занимающегося организацией мероприятий к Новому году, Александра Скрипина.

Горка будет сформирована из специальных листов и обещает тянуться на 150 метров. Кататься по ней можно только на санках-ватрушках, что будут даваться на прокат. Ценовая политика пока не была утверждена организаторами. В свою очередь открытие горки планируется 19 декабря – тогда же начнет принимать посетителей каток на Адмиральской и ярмарка на Соборной площади.

К слову, еще во время празднования прошлого Нового года горожане могли иметь бесплатную возможность провести свой досуг на ледяном спуске от Верхнего БАМа до набережной возле реки Ингул. Эта инициатива звучала от Татьяны Казаковой, что на то время исполняла обязанности городского головы Николаева. Однако, тогда горку поставить не только не успели, но и якобы не было за что.

- В прошлом году мы не успели, потому что подготовка к Новому году была спонтанная (в течение одной-двух недель). А к Новому году нужно готовиться в марта. [...] Я инициировала, толкала этот вопрос, но если в этом году спуск будет, нам просто повезет. В прошлом году у нас не было в бюджете денег – ни купить эту горку, ни взять в аренду листы для формирования горки, – рассказала в комментарии NikLife Татьяна Казакова.

Нынешний мэр города Александр Сенкевич, как оказалось, взял за цель установить временную горку в этом году. При этом договорился о ее создании с «Аттракцион Инвест».

- В этом году поставлена задача – сделать горку. Я очень надеюсь, что это получится сделать, – прокомментировал Сенкевич.

Напомним, что ранее NikLife разузнал некоторые подробности того, что еще стоит ожидать горожанам «под елочку» в этом году.

Справка:

Санки-ватрушки (тюб) – это надувная круглая камера, в чехле с усиленным дном и ручками. Чехол для камеры сделан из прочного материала, а участки, испытывающие максимальные нагрузки, дополнительно усиливаются капроновой лентой. Специальное покрытие минимизирует трение с поверхностью при скольжении, что позволяет развивать большую скорость на склонах с маленьким уклоном. Сама камера смягчает удары при падении или столкновении, что, несмотря на большую скорость, снижает возможность травмы до минимума.