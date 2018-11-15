Сегодня из-за ремонтных работ облэнерго обесточат часть Николаева

В четверг, 15 ноября часть Николаева останется без электроэнергии из-за ремонтных работ «Николаевоблэнерго». Свет отключат с 8:00 до 17:00.
Об этом сообщают на сайте предприятия.
Обесточат следующие адреса:
переулок 1 Парниковый;
переулок 2 Парниковый;
переулок 3 парниковый;
переулок 4 парниковый;
переулок Авиационный, 19, 21;
переулок Курортный;
переулок Дачный;
переулок Светлый;
улица Абрикосовая;
улица Белая;
улица Курортная;
улица Дачная;
улица Железнодорожный поселок;
улица Индустриальная, 3-9;
улица Карпенко;
улица Озерная;
улица Крылова;
улица Лазурная;
улица Леваневцев;
улица Привокзальная;
улица Проектная;
улица Светлая;
улица Сих;
улица Сенная (Буденного), 25-26;
улица Дунаева, 25;
улица Чкалова, 14-25 / А; 214-216
улица Пушкинская, 32-57 / А; 12-15,
проспект Центральный (Ленина), 61-65; 94, 267-321;
улица Фалеевская, 37-41, 8-12,
улица 10 Слободская (Луначарского), 11-38 / 2;
улица 8 Слободская (Орджоникдзе), 54-77 / 1;
переулок Глухой, 1-36;
улица Маршала Василевского, 28 / А-49/1;
улица Севастопвльська, 112-248;
улица Шевченко, 81
улица Большая Морская, 58, 60
улица Обсерваторная, 10,
улица Потемкинская, 2-15
Напомним, что 27 сентября весь центр Николаева остался без света из-за аварийной ситуации на подстанции «Сухой фонтан».