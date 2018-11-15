Сегодня из-за ремонтных работ облэнерго обесточат часть Николаева

В четверг, 15 ноября часть Николаева останется без электроэнергии из-за ремонтных работ «Николаевоблэнерго». Свет отключат с 8:00 до 17:00.

Об этом сообщают на сайте предприятия.

Обесточат следующие адреса:

переулок 1 Парниковый;

переулок 2 Парниковый;

переулок 3 парниковый;

переулок 4 парниковый;

переулок Авиационный, 19, 21;

переулок Курортный;

переулок Дачный;

переулок Светлый;

улица Абрикосовая;

улица Белая;

улица Курортная;

улица Дачная;

улица Железнодорожный поселок;

улица Индустриальная, 3-9;

улица Карпенко;

улица Озерная;

улица Крылова;

улица Лазурная;

улица Леваневцев;

улица Привокзальная;

улица Проектная;

улица Светлая;

улица Сих;

улица Сенная (Буденного), 25-26;

улица Дунаева, 25;

улица Чкалова, 14-25 / А; 214-216

улица Пушкинская, 32-57 / А; 12-15,

проспект Центральный (Ленина), 61-65; 94, 267-321;

улица Фалеевская, 37-41, 8-12,

улица 10 Слободская (Луначарского), 11-38 / 2;

улица 8 Слободская (Орджоникдзе), 54-77 / 1;

переулок Глухой, 1-36;

улица Маршала Василевского, 28 / А-49/1;

улица Севастопвльська, 112-248;

улица Шевченко, 81

улица Большая Морская, 58, 60

улица Обсерваторная, 10,

улица Потемкинская, 2-15

Напомним, что 27 сентября весь центр Николаева остался без света из-за аварийной ситуации на подстанции «Сухой фонтан».