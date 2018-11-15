Ночью дорожники расчистили от снега трассу на Николаевщине

Ночью дорожные работники расчистили от снега трассу Р-06 «Ульяновка-Николаев» возле Мигии в Николаевской области.

Об этом на своей странице в Facebook написал Андрей Сенченко.

Напомним, что в Николаевской области 14 ноября выпал первый снег и возле Мигии образовался затор из 35 автомобилей, которые не могли подняться на возвышенность.

«Так сейчас выглядит киевская трасса у Мигии. Дорожники ночью отработали, да и погода успокоилась», - написал он.

Ранее сообщалось, что снег выпал в Кривоозерском, Первомайском и Врадиевском районах.