С началом снегопада в Украине произошло 1358 ДТП – 11 человек погибло, 96 пострадали

В Украине в день первого снегопада, 14 ноября, произошло 1358 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий пострадали 96 человек, 11 погибли.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Большинство аварий – это столкновения и съезды в кювет из-за потери управления автомобилем.

В ближайшие сутки погодные условия не улучшатся. На дорогах ожидается гололедица и ограничение видимости до 200-500 метров из-за тумана.

Напомним, что 14 ноября выпал снег в Кривоозерском, Первомайском и Врадиевском районах. Вечером возле Мигии образовался затор из 35 автомобилей, которые не могли подняться на возвышенность. В ночь на 15 ноября дорожные работники расчистили от снега трассу Р-06 «Ульяновка-Николаев» возле Мигии в Николаевской области.