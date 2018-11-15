Жители многоэтажки пожаловались на работу «МДЛМ» – там заверили, что занимаются решением проблем дома

Жильцы второго подъезда дома по адресу улица Океановская 40в пожаловались на бездействие управляющей компании «Місто для людей Миколаїв».

Об этом идёт речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

По словам одного из николаевцев, уже два месяца компания присылает им счета на оплату услуг, которые с каждым разом становятся дороже, но не решает проблемные вопросы. Жильцы дома уже подали 12 заявок – 3 из которых аварийные, однако ни одну из них УК не выполнила.

«В нашем подъезде происходит затопление квартир из-за протекания крыши дома и отсутствие соединения трубы канализации с крышей, при любых осадка жильцы круглосуточно с ведрами вынуждены дежурить на техническом этаже, чтобы хоть как-то спасти свое имущество от затопления. Также отсутствует остекление почти на каждом этаже и это при том, что впереди зима. Большая часть этажей подъезда не освещается. Лифт не работает больше 3 недель, при том счет УК выставило в полном объеме счет за эту услугу. Последней каплей в издевательствах над жильцами стал не выезд аварийных бригад на вызовы, так на сегодняшний момент затоплен подвал дома, ситуация настолько катастрофичная, что вода стала просачиваться в подъезд уничтожая ремонт, неся сырость и плесень, вода просачивается даже через несущие стены дома на улицу», - гооворится в сообщении.

Сложившуюся ситуацию осложнило то, что протечка находится в помещении съехавшего супермаркета «Копейка».

«Жильцы выполнили работу УК и разыскали владельца помещения (Дирекция супермаркета «Копейка» адрес 6 Слободская 48, Б (бывший клуб «Девятка»), и предоставили УК даже мобильный телефон сотрудника компании у которого есть ключ от помещения, готового запустить для выполнения работ аварийную службу. Но это ни как не решило проблему, вода продолжает затапливать дом, а приехавшая аварийная, сообщила, что руководство их компании не связывалось с супермаркетом, и даже перекрывать воду не хотят, так как это добавит им еще больше проблем – отсутствие воды в жилом доме», - пишет николаевец.

Они обращались на горячую линию супермаркета «Копейка», в Администрацию Корабельного района, Городского совета и в УК, однако ничего не помогло.

«Менеджер УК по Корабельному району Анжелика сообщила, что не знала об отсутствии выездов аварийных служб и сейчас находиться в отпуске. Что делать жильцам в этой катастрофической ситуации? Или ждать полного разрушения дома и кто тогда за это будет нести отвественность? Куда еще обращаться и как заставить УК выполнять свою работу?» - возмущаются жильцы.

В комментарии «Преступности.НЕТ» директор «Місто для людей Миколаїв» Анатолий Быценко рассказал, что с наступлением холодов количество обращений в их центр обслуживания клиентов и на горячую линию значительно вырос.

- Это связано с тем, что за время работы коммунальных ЖЭКов большая часть жилого фонда не ремонтировалась и чем больше лет дому, тем больше проблем с его обслуживанием. Каждый день к нам поступают заявки разной степени сложности. К примеру, недавно мы получили 5 заявок только от жителей 2-го подъезда дома по адресу улица Океановская, 40-В, в котором помимо отсутствия стекла и освещения в подъездах дома, много лет существует проблема затопления квартир из-за протекания крыши дома и отсутствия соединения трубы канализации с крышей. И это все в одном доме! Заявки были приняты в работу сразу же после поступления и на данный момент часть вопросов уже решена. Для устранения проблемы затопления уже закуплены все необходимые материалы, и заявка будет закрыта до конца недели, - рассказал он.

По словам Быценко, каждый день к ним поступает около 200 заявок.

- По некоторым из них возникает вопрос, как вообще дом до сих пор стоит. Часто специалисты сталкиваются с тем, что непонятно, какую проблему решать первой, ведь все они опасны и отсутствие реакции может иметь очень плохие последствия. Тем не менее, наша команда готова решать даже самые сложные задачи, - рассказал он.

Также директор рассказал об обращении жильцов дома по адресу Южная, 52. В доме отсутствовало отопление и электричество.

- Команда МДЛМ решила обе проблемы и теперь в доме тепло и светло. Но чаще всего обращения касаются отсутствия отопления. Так, жильцы дома по улице Новозаводская, 2А, обратились к нам именно с этой проблемой. Наши специалисты провели сварочные работы и, казалось бы, проблема решена, но вчера останавливалась котельная, которая обслуживает этот дом, из-за чего снова образовалась воздушная пробка. Мы работаем круглосуточно, ведь понимаем, что жители страдают из-за всей этой ситуации. Подача теплоносителя будет восстановлена на этой неделе, - отметил Быценко.

- Мы благодарны нашей команде, которая делает все, чтобы решать такое количество сложных запросов в кратчайшие сроки! Также хотелось бы, чтобы наши клиенты понимали – иногда для решения вопроса нужно привлечь несколько коммунальных служб – тогда могут возникать некоторые задержки, но абсолютно все заявки, которые мы получаем - мы рассматриваем и решаем все вопросы, связанные с обслуживанием домов, - сообщил он.

Ранее в Николаевской ТЭЦ заявили, что 100% потребителей обеспечены теплом, но отметили, что в нескольких домах из-за ремонта сетей его пока нет.