Замглавы Службы внешней разведки Семочко будет судиться с журналистами, которые рассказали о богатстве его семьи

Первый замглавы Службы внешней разведки Украины Сергей Семочко подал в суд на авторов расследования об имуществе и российских паспортах его семьи.

Об этом сообщает «Bihus.Info».

Сергей Семочко подал иск к автору расследования Лесе Ивановой, ведущему программы «Наші Гроші» Денису Бигусу, а также «24 каналу», который транслирует программу. Это иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении якобы недостоверной информации. Какую именно информацию Семочко хочет опровергнуть – пока неизвестно. Слушаться дело будет в Голосеевском суде Киева.

По мнению юристов, иск Семочко может быть расценен как попытка давления на журналистов, поскольку сейчас информация, изложенная в журналистском расследовании, проверяется в рамках двух уголовных производств – НАБУ и СБУ. Семочко подал иск к журналистам, не дождавшись результатов официальных расследований этих органов.

Напомним, в расследовании рассказывалось о бывшем чиновнике СБУ, а ныне первом замглавы Службы внешней разведки Сергее Семочко. В частности речь шла о том, как Семочко во главе экономической контрразведки СБУ вмешивался в закупку лекарств для диализа, что повлекло остановку закупок и недостаток препаратов.

Пациенты в программе рассказывали, как для того, чтобы выжить, пользовались просроченными препаратами. Поставщики лекарств называли ошеломляющие цифры: около 200 погибших. А также утверждали, что управление Семочко собирало с фармдистрибьюторов дань (от 100 тысяч долларов в год), за невмешательство СБУ в бизнес. Когда же один из поставщиков отказался платить взятки – тогда, по его словам, СБУ начало давить через уголовные производства.

Журналистам, несмотря на засекреченную декларацию, удалось вычислить семью чиновника и обнаружить, что за последние три года ее члены скупили три имения в Козине общей стоимостью около 8 миллионов долларов, что не коррелирует с официальными доходами семьи. Кроме того, оказалось, что семья новоиспеченного разведчика имеет российские паспорта и часто бывает на территории аннексированного Крыма.

После выхода в эфир журналистского расследования НАБУ зарегистрировало производство по подозрению Семочко в возможном незаконном обогащении, а СБУ – по подозрению в возможной госизмене.