Член команды «Преступности.НЕТ» нуждается в помощи в борьбе с тяжелой болезнью

Олег Лисовский Один из членов команды интернет-издания «Преступности.НЕТ» Олег Лисовский нуждается в помощи для борьбы с тяжелым онкозаболеванием.

Олег – настоящий офицер, служивший в разных подразделениях в николаевской милиции. В 2014 году он планировал защищать Родину, но у него диагностировали рак. В этом же году ему сделали операцию на почке. С тех пор он ведет борьбу с этой страшной болезнью.

В октябре 2016 году ему сделали операцию на тазобедренном суставе – метастазы были как на костях, так и в мягких тканях. После ему был назначен медикаментозный курс лечения и на два года удалось остановить прогрессирование болезни.

Однако летом 2018 года случился рецидив, и Олег снова начал принимать лекарства. В ноябре в Институте рака в Киеве он прошел обследование, которое показало, что ситуация ухудшается – метастазы в костях и мягких тканях начали расти. Последние три месяца он вынужден принимать обезболивающие.

Врач прописал Олегу два лекарства - Иксджева (11,8 тысяч гривен) и Вотриент (2 упаковки в месяц по 11,08 тысяч гривен каждая), которые помогут остановить прогрессирование болезни. Однако их стоимость в месяц составляет порядка 34 тысяч гривен, а сам курс лечения прописан на три месяца.

Ввиду того, что борьба с болезнью длится уже не первый год, финансовые возможности семьи Олега, его друзей и близких уже исчерпаны и мы просим вас, наши уважаемые читатели, о помощи.

Сам Олег также не сидит сложа руки и собирает деньги, работая водителем такси.

Несмотря на то, что Олег не значится среди сотрудников нашего ИА «Украинская медиа группа», он по праву считается членом нашей команды, потому что без его участия читатели «Преступности.НЕТ» первыми не увидели бы десятки наших репортажей с мест событий. И хоть вы не найдете его фамилию у нас на сайте, он непосредственно приложил руку к целому ряду проектов нашей команды.

Чтобы помочь Олегу и его семье, просто переведите на его банковскую карту деньги.

ПриватБанк 4149 4393 0054 5781 Лисовский Олег Анатольевич, 0955488708