«Николаевщина - новаторский регион», - Алексей Савченко на экономическом форуме

О развитии инфраструктуры Николаевской области, основные проблемы отрасли, пути их решения, улучшение инвестиционного климата говорили участники IV Николаевского экономического форума, который проходил 15 ноября в Николаеве при поддержке Николаевской облгосадминистрации.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

В работе форума приняли участие председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, Николаевский городской голова Александр Сенкевич, и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак, народные депутаты Украины, депутаты областного и местных советов, руководители районов и объединенных территориальных общин, представители бизнеса.

Алексей Савченко обратил внимание участников Форума на значительный прогресс, которого достигла Николаевская область за последние два года. Он отметил, что это результат использования тех возможностей, которые появились благодаря инициативам Президента Украины Петра Порошенко и поддержки со стороны центральных органов власти.

Глава области также отметил, что Николаевщина имеет большое количество программ и наработок, аналогов которым нет в Украине и отметил вклад, который делают ответственные руководители и предприниматели в развитие региона.

«Николаевская область - новаторская область. Наши программы были скопированы другими областями Украины. Я благодарю всех присутствующих в зале за активную позицию, что не стоите в стороне в тяжелые для страны времена, а несмотря на всю критику берете на себя ответственность и создаете рабочие места, инвестиционные проекты, поддерживаете социальное направление», - сказал Алексей Савченко.

По словам председателя облгосадминистрации дальнейшее развитие области зависит, прежде всего, от тех усилий, которые будут прилагать власти всех уровней, идя к общей цели - сделать Николаевщину еще более инвестиционно привлекательным регионом, который открывает новые мощные возможности для частного бизнеса, создание рабочих мест, повышение существующих заработных плат.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обратил внимание участников Форума на необходимости объединить усилия для достижения весомого результата.

«Сегодня, обсуждая инфраструктурные вопросы, мы должны прийти к четкому плану действий на этот и следующий год: какие именно дороги, как мы развиваем авиацию, какие вызовы стоят перед железной дорогой, что мы делаем с портами. Это должен быть единый голос Министерства инфраструктуры, общины области, облгосадминистрации, экспертов. Только тогда мы будем иметь результат. Область имеет полную поддержку со стороны Президента Украины и мою личную. Однако вы должны быть едиными внутри», - сказал он.

Среди вопросов, которые обсуждались во время работы Форума: развитие дорожной, железнодорожной, авиационной инфраструктуры, развитие морехозяйственного комплекса.