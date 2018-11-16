Японский министр кибербезопасности признался, что никогда не пользовался компьютером

Новый министр кибербезопасности Японии Йошитака Сакурада ошеломил свою страну, заявив, что никогда не пользовался компьютером.

Об этом сообщает «Лига.net».

- С 25 лет я давал указания своим подчиненным и секретарям, поэтому я сам никогда не использовал компьютер, - сказал он.

68-летний Сакурада был назначен на свой пост в прошлом месяце. В его компетенцию входит вопрос кибербезопасности на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Политик оппозиционной Демократической партии Масато Имаи, чей вопрос вызвал признание министра, заявил:

- Мне кажется невероятным, что кто-то, кто несет ответственность за меры безопасности, никогда не пользовался компьютером.

Сакурада ответил, что у других должностных лиц, его подчиненных, есть необходимый опыт работы с компьютером, и он уверен, что проблем не будет.

Ранее сообщалось, что в Японии намеревались построить самый быстрый в мире суперкомпьютер.