В Автосалоне КИА на 6-й Слободской выгодные предложения на автомобили КIA

Конец ноября наверное самая грустная пора года: осыпаются последние листья с деревьев, за окном пасмурно и сыро. Но есть такие моменты в нашей жизни, которые всегда согревают душу и сердце вне зависимости от погоды: общение с семьей, встречи с близкими друзьями, удачные проекты и результаты на работе. И многие возможно согласятся, что в наше время такое понятие, как личный автомобиль, играет большую роль в получении этих самых приятных моментов: удобство, комфорт, возможность планировать свой бизнес и свой отдых…Наверное можно дальше не продолжать, ведь для каждого из нас есть свои более значимые и нужные преимущества автомобиля…нет не мечты, а автомобиля реальности.
Для выбора такого автомобиля мы приглашаем каждого из вас в Автосалон КIA на 6 Слободской, 80. У нас квалифицированные консультанты, которые покажут и расскажут о KIA максимально и доходчиво, большой выбор моделей KIA, гарантийное и послегарантийное обслуживание автомобилей. По вашему желанию мы можем заказать понравившийся автомобиль нужной комплектации и цвета.
И еще: до конца ноября у нас действуют специальные предложения на автомобили KIA RIO седан, KIA RIO X-Line и KIA Niro.
Несмотря на то, что в последние годы кроссоверы заняли значительную часть рынка новых автомобилей, компактные седаны по-прежнему пользуются популярностью в практических автомобилистов, ищущих универсальный авто на все случаи жизни. RIO седан - именно из таких, и сейчас его можно купить с выгодой** до $1000* .
|
Модель, комплектация (2018 год производства)
|
Старая регулярная розничная цена, Долларов с НДС
|
Специальная розничная цена, Долларов с НДС
|
Выгода**,
Долларов с НДС
|
Rio седан / 1.4 бензин / 6МТ (Entry)
|
15 600
|
14 600
|
1 000
|
Rio седан / 1.4 бензин / 6МТ (Comfort)
|
15 800
|
14 800
|
1 000
|
Rio седан / 1.4 бензин / 6AТ (Comfort)
|
16 700
|
15 700
|
1 000
|
Rio седан / 1.6 бензин / 6МТ (Comfort)
|
16 300
|
15 300
|
1 000
|
Rio седан / 1.6 бензин / 6МТ (Business)
|
16 400
|
15 400
|
1 000
|
Rio седан / 1.6 бензин / 6AТ (Business)
|
17 300
|
16 300
|
1 000
|
Rio седан / 1.6 бензин / 6AТ (Prestige)
|
18 500
|
17 500
|
1 000
Тем, кто желает совместить удобство хэтчбека с универсальностью кроссовера, мы можем предложить абсолютно новую модель X-Line. Автомобиль имеет клиренс 170 мм, стилизованный обвес из некрашеного пластика по периметру, более просторный, чем у обычного Rio-хэтчбека кузов, а также богатое оснащение. Выгода** на KIA RIO X-Line до 30.11.2018 г. составляет $1800* .
|
Модель, комплектация (2018 год производства)
|
Старая регулярная розничная цена, Долларов с НДС
|
Специальная розничная цена, Долларов с НДС
|
Выгода**,
Долларов с НДС
|
Rio X-Line / 1.6 бензин / 6МТ (Comfort)
|
17 700
|
15 900
|
1 800
|
Rio X-Line / 1.6 бензин / 6АТ (Entry)
|
18 200
|
16 400
|
1 800
|
Rio X-Line / 1.6 бензин / 6АТ (Comfort)
|
18 700
|
16 900
|
1 800
|
Rio X-Line / 1.6 бензин / 6АТ (Business)
|
19 800
|
18 000
|
1 800
|
Rio X-Line / 1.6 бензин / 6АТ (Prestige)
|
20 900
|
19 100
|
1 800
Высокотехнологичный кросcовер KIA NIRO 2018 выпуска, оснащенный гибридной силовой установкой, доступен для приобретения с выгодой** $1500*
|
Модель, комплектация (2018 год производства)
|
Старая регулярная розничная цена, Долларов с НДС
|
Специальная розничная цена, Долларов с НДС
|
Выгода**,
Долларов с НДС
|
Niro / 1.6 бензин / 6DCT (Comfort)
|
25 500
|
24 000
|
1 500
|
Niro / 1.6 бензин / 6DCT (Business)
|
28 100
|
26 600
|
1 500
|
Niro / 1.6 бензин / 6DCT (Prestige)
|
31 200
|
29 700
|
1 500
Достаточно интересно? Правда?
И даже если ваш выбор остановится на другой модели KIA, и это будет STONIC, SORENTO, новый SPORTAGE и другие, мы сможем сделать такое предложение, от которого вы точно не сможете отказаться.
Именно поэтому мы приглашаем вас в наш Автосалон КIA на ул. 6 Слободская, 80, где вы сможете посмотреть снаружи и внутри автомобили KIA, почувствовать их преимущества и оценить их по достоинству. Наши консультанты расскажут все, что знают о KIA (они действительно много чего знают ;)) и ответят на все ваши вопросы.
Наши контакты: город Николаев, улица 6-я Слободская, 80
Тел.: (0512) 67-44-11, (095) 271-1-271
e-mail: kia.sale@ukr.net
*Цены и сумма выгоды включая НДС по состоянию на 15.11.2018 г. Расчеты в гривне по курсу указанному на сайте www.kia.сом/ua в день выписки счета-фактуры.
** Под «выгодой» подразумевается разница от снижения цены по сравнению с ценами, действовавшими до 25.10.2018. Сумма снижения зависит от модели и комплектации автомобиля.
*** На фото представлены автомобили KIA, которые находятся в автосалоне KIA по адресу: г. Николаев, ул. 6 Слободская, 80 по состоянию на 15.11.2018.