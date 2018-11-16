В Автосалоне КИА на 6-й Слободской выгодные предложения на автомобили КIA

Конец ноября наверное самая грустная пора года: осыпаются последние листья с деревьев, за окном пасмурно и сыро. Но есть такие моменты в нашей жизни, которые всегда согревают душу и сердце вне зависимости от погоды: общение с семьей, встречи с близкими друзьями, удачные проекты и результаты на работе. И многие возможно согласятся, что в наше время такое понятие, как личный автомобиль, играет большую роль в получении этих самых приятных моментов: удобство, комфорт, возможность планировать свой бизнес и свой отдых…Наверное можно дальше не продолжать, ведь для каждого из нас есть свои более значимые и нужные преимущества автомобиля…нет не мечты, а автомобиля реальности.

Для выбора такого автомобиля мы приглашаем каждого из вас в Автосалон КIA на 6 Слободской, 80. У нас квалифицированные консультанты, которые покажут и расскажут о KIA максимально и доходчиво, большой выбор моделей KIA, гарантийное и послегарантийное обслуживание автомобилей. По вашему желанию мы можем заказать понравившийся автомобиль нужной комплектации и цвета.

И еще: до конца ноября у нас действуют специальные предложения на автомобили KIA RIO седан, KIA RIO X-Line и KIA Niro.

Несмотря на то, что в последние годы кроссоверы заняли значительную часть рынка новых автомобилей, компактные седаны по-прежнему пользуются популярностью в практических автомобилистов, ищущих универсальный авто на все случаи жизни. RIO седан - именно из таких, и сейчас его можно купить с выгодой** до $1000* .

Модель, комплектация (2018 год производства) Старая регулярная розничная цена, Долларов с НДС Специальная розничная цена, Долларов с НДС Выгода**, Долларов с НДС Rio седан / 1.4 бензин / 6МТ (Entry) 15 600 14 600 1 000 Rio седан / 1.4 бензин / 6МТ (Comfort) 15 800 14 800 1 000 Rio седан / 1.4 бензин / 6AТ (Comfort) 16 700 15 700 1 000 Rio седан / 1.6 бензин / 6МТ (Comfort) 16 300 15 300 1 000 Rio седан / 1.6 бензин / 6МТ (Business) 16 400 15 400 1 000 Rio седан / 1.6 бензин / 6AТ (Business) 17 300 16 300 1 000 Rio седан / 1.6 бензин / 6AТ (Prestige) 18 500 17 500 1 000

Тем, кто желает совместить удобство хэтчбека с универсальностью кроссовера, мы можем предложить абсолютно новую модель X-Line. Автомобиль имеет клиренс 170 мм, стилизованный обвес из некрашеного пластика по периметру, более просторный, чем у обычного Rio-хэтчбека кузов, а также богатое оснащение. Выгода** на KIA RIO X-Line до 30.11.2018 г. составляет $1800* .

Модель, комплектация (2018 год производства) Старая регулярная розничная цена, Долларов с НДС Специальная розничная цена, Долларов с НДС Выгода**, Долларов с НДС Rio X-Line / 1.6 бензин / 6МТ (Comfort) 17 700 15 900 1 800 Rio X-Line / 1.6 бензин / 6АТ (Entry) 18 200 16 400 1 800 Rio X-Line / 1.6 бензин / 6АТ (Comfort) 18 700 16 900 1 800 Rio X-Line / 1.6 бензин / 6АТ (Business) 19 800 18 000 1 800 Rio X-Line / 1.6 бензин / 6АТ (Prestige) 20 900 19 100 1 800

Высокотехнологичный кросcовер KIA NIRO 2018 выпуска, оснащенный гибридной силовой установкой, доступен для приобретения с выгодой** $1500*

Модель, комплектация (2018 год производства) Старая регулярная розничная цена, Долларов с НДС Специальная розничная цена, Долларов с НДС Выгода**, Долларов с НДС Niro / 1.6 бензин / 6DCT (Comfort) 25 500 24 000 1 500 Niro / 1.6 бензин / 6DCT (Business) 28 100 26 600 1 500 Niro / 1.6 бензин / 6DCT (Prestige) 31 200 29 700 1 500

Достаточно интересно? Правда?

И даже если ваш выбор остановится на другой модели KIA, и это будет STONIC, SORENTO, новый SPORTAGE и другие, мы сможем сделать такое предложение, от которого вы точно не сможете отказаться.

Именно поэтому мы приглашаем вас в наш Автосалон КIA на ул. 6 Слободская, 80, где вы сможете посмотреть снаружи и внутри автомобили KIA, почувствовать их преимущества и оценить их по достоинству. Наши консультанты расскажут все, что знают о KIA (они действительно много чего знают ;)) и ответят на все ваши вопросы.

Наши контакты: город Николаев, улица 6-я Слободская, 80

Тел.: (0512) 67-44-11, (095) 271-1-271

e-mail: kia.sale@ukr.net

*Цены и сумма выгоды включая НДС по состоянию на 15.11.2018 г. Расчеты в гривне по курсу указанному на сайте www.kia.сом/ua в день выписки счета-фактуры.

** Под «выгодой» подразумевается разница от снижения цены по сравнению с ценами, действовавшими до 25.10.2018. Сумма снижения зависит от модели и комплектации автомобиля.

*** На фото представлены автомобили KIA, которые находятся в автосалоне KIA по адресу: г. Николаев, ул. 6 Слободская, 80 по состоянию на 15.11.2018.