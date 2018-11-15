Министерство инфраструктуры Украины и НУК им. адмирала Макарова подписали меморандум о сотрудничестве

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе визита в Николаев, с целью участия в традиционном экономическом форуме, посетил Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, где подписал меморандум о сотрудничестве между николаевским университетом и Мининфраструктуры Украины.

Об этом сообщают в пресс-службе университета.

На встрече со студентами и руководством университета Владимир Омелян заявил, что в Николаеве есть все условия для восстановления судостроительной отрасли. По его словам, нужно привлечь инвесторов, а также заказчиков судов. Подобный опыт был у Кореи, после распада страны. Тогда представители Южной Кореи, чтобы поднять судостроительную отрасль, предлагали свои услуги по изготовлению судов за гораздо меньшую стоимость и за более короткие сроки. Именно по такому пути нужно идти Украине, убежден министр инфраструктуры.

«Мир нуждается в изобретениях. В частности, в логистике и в судостроении. Это позволит развивать отрасли более стремительно, при этом снизив затраты. Не так давно Украина была флагманом судостроения. И на сегодня есть все ресурсы для того, чтобы это звание снова вернуть», - подчеркнул Владимир Омелян.

Во все времена НУК им. адмирала Макарова являлся главной кузницей судостроительных кадров. И сегодня такие специалисты очень востребованы во всем мире. По мнению министра инфраструктуры Украины, подписанный меморандум поспособствует скорейшему развитию судостроительной отрасли.

«Мы очень хотим получить «свежую кровь», «свежие мозги». То есть студенты, которые закончат НУК имени адмирала Макарова, должны знать, что государство рядом, государство – это мы. Мы должны сотрудничать, и именно молодёжь может провести необходимые изменения в стране. Поэтому мы предлагаем пройти стажировку у нас, мы готовы помогать в реализации интересных идей и менять страну вместе», - заявил министр инфраструктуры Украины.

По словам ректора университета Евгения Трушлякова, этот документ расширит возможности студентов НУК имени адмирала Макарова.

«В частности, учащиеся одного из главных технических университетов страны смогут проходить практику в Министерстве инфраструктуры Украины. А это позволит им не только приобретать бесценный опыт, но и зарабатывать свою профессиональную репутацию. Чтобы в дальнейшем иметь возможность трудоустроиться и на государственную службу», - подчеркнул ректор университета Евгений Трушляков.

В свою очередь Омелян сказал, что хочет, чтобы Николаевщина была лучшим регионом Украины.

« Для этого нужно приложить усилия. Я верю, что, объединившись, мы это сделаем. А именно: построим качественные дороги, наладим работу портовой инфраструктуры, сможем запустить аэропорт», - сказал министр инфраструктуры Украины.

По его словам, для развития судостроения в Николаеве все есть. Единственное, что нужно преодолеть – это апатию и неверие в самих себя.

«Две большие мировые компании, которые работают в Украине, уже размещают свои заказы на строительство речных барж и буксиров. Эти суда могут делать в Николаеве. Необходимо активно искать клиентов, которые будут готовы строить корабли именно в Украине, в частности в Николаеве. Украинские судостроители могут это сделать дешевле и быстрее, чем на любых других верфях мира», - подчеркнул Владимир Омелян.

Ранее сообщалось, что министр инфраструктуры заговорил о концессии николаевского ж/д вокзала и раскритиковал его руководство за экстренный ремонт туалета.