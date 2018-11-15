Депутаты на комиссии поскандалили с замначальника горздрава Николаева из-за медиков, которых переводят в другую поликлинику

В четверг, 15 ноября депутаты Николаевского городского совета Лариса Веселовская и Татьяна Суслова поскандалили с заместителем начальника управления здравоохранения Владимиром Фаюком, из-за того, что трех узкопрофильных врачей городской детской больницы №2 по адресу Космонавтов, 144, переведут в другие поликлиники.

Об этом речь шла в ходе заседания комиссии по вопросам охраны здоровья, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, членам комиссии на рассмотрение выносился проект решения городского совета «О прекращении деятельности коммунальных учреждений здравоохранения города Николаева в результате реорганизации путем преобразования в коммунальные некоммерческие предприятия. Фаюк сообщил, что это делается для того, чтобы больницы могли получать финансирование от Национальной службы здоровья Украины, если этого не сделать, то финансировать их сможет только город.

Депутатов же интересовал другой вопрос – негодования николаевцев о том, что городскую детскую больницу №2 якобы закрывают, а врачей уже массово увольняют. Замначальника здравоохранения заявил, что это неправдивая информация.

Владимир Фаюк — Это неправильная информация. Просто городские поликлиники №3 и №4 будут подчинены поликлинике №2. Ничего не меняется, поликлиники остаются на своих местах. Это фейковая информация, - отметил Фаюк.

В свою очередь, член комиссии Татьяна Суслова объяснила, что жители жалуются на то, что врачей больницы №2 перемещают в другие медучреждения.

— Больница на Космонавтов, 144 это было отделение 2-й детской больницы. Там находилось всего три специалиста: хирург, кардиолог и эндокринолог. Плюс семейные врачи – они там остаются, а этих трех узких специалистов переведут в другие поликлиники: один на Садовую и два на Декабристов, 23, - объяснил чиновник.

Лариса Веселовская заявляла, что именно в этом и проблема, потому что мамам придется ездить с маленькими детьми в другие районы, хотя сейчас все в шаговой доступности. Веселовскую поддержала и Татьяна Суслова.

Наталья Манзюк и Лариса Веселовская Татьяна Суслова Сергей Мотуз

Фаюк же отмечал, что там нет полного спектра необходимым специалистов – минимум 10 узкопрофильных врачей, которых можно было бы оставить на месте. Лариса Веселовская негодовала, почему нельзя перевести с других больниц эти недостающие кадры и оставить все как есть, на что чиновник сообщил, что эти врачи этих направлений уже работают в других больницах и перекидывать их тоже нецелесообразно. Также он отметил, что привлечь новые кадры просто невозможно, так как специалистов просто нет, потому что за последние 5 лет переформатировали медсистему и узкопрофильных специалистов уже не выпускают.

— Это с точки зрения Киева рационально, а с точки зрения родителей – тащиться с Казарского на Намыв или на Садовую, это сложно… им не удобно будет ездить, - отмечала Веселовская.

Владимир Фаюк объяснил, что тех узкопрофильных детских врачей, которых в Николаеве по одному человеку хотят собрать в одной больнице, чтобы всем было удобно, а не разбрасывать их по городу.

— Просто поломали всю структуру, от выпуска с мединститутов, когда были детские и взрослые врачи, когда отдельно выходили взрослые терапевты, хирурги и отдельно выпускались педиатры, которые путем специализации становились детскими педиатрами, офтальмологами и тд. Сейчас это все слепили, назвали «семейный врач» и выходит специалист, называется «врач ни о чем… Виноваты те депутаты, которые сидят в Верховной Раде и приняли эту дурацкую медреформу, от которой страдают регионы, Киев от нее не пострадает, у них есть кадры, - прокомментировала Веселовская.

В итоге глава комиссии Сергей Мотуз заметил, что обсуждение ни к чему не приведет, так как депутаты подняли совершенно другой вопрос и попросил принять «к сведению» тот вопрос, который указан в повестке, что депутаты и сделали.

Напомним, что житель Николаева заявил, что в педиатрическом отделении №2 городской детской больницы №2 сокращают 15 работников по собственному желанию из-за того, что здание продали в частные руки. В тоже время начальница горздрава Ирина Шамрай заверила, что медики лишь переезжают в другое здание.