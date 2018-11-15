В школе №3 после термосанации и установки новых окон было +9 градусов, - родители учеников

В Николаеве утром 15 ноября в помещениях школы №3 было всего +9 градусов.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook Алла Ряжских.

Некоторые родители решили из-за этого не пускать детей в холодные помещения школы.

«Все возмущались мелким антикоррупционным воришкой, который явно насмотрелся на безнаказанность миллионных проектов-профанаций. А тем временем в термосанационной школе, пишут родители, было утром 9 градусов тепла. Не противно? Из сегодняшнего учебного процесса дети запомнили запах цемента», - написала она.

Ранее сообщалось, что в школе №3 устроили демонтаж "старых" металлопластиковых окон и установку новых. Вице-мэр по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук отметил, что эти окна не соответствуют нормам и если их не менять, то школа будет нести большие теплопотери. В тоже время деньги на установку окон в школе №3 пять лет собирали с родителей.

При этом казначейство блокировало счета департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета из-за того, что подрядчик, фирма «Голден-Буд» не успела освоить аванс в 3 миллиона 348 тысяч 557 гривен по тендеру реконструкции школы №3 с термосанацией.

Отметим, что эта же фирма «Голден-Буд» ремонтирует спортшколу «Надежда». Среди предусмотренных работ – утепление фасада, ремонт крыши и замена старых окон. Во время ремонта прошел ливень и вода текла прямо в баскетбольный зал. В итоге часть паркета пришла в негодность.

При этом фирма «Голден-Буд» является фигурантом уголовного производства. В марте 2018 года в полиции расследовали уголовное производство относительно должностных лиц департамента энергетики, энергосбережения Николаевского городского совета из-за перечисления бюджетных денег двум фирмам за невыполненную работу. Чиновники департамента в интересах ООО «Фасад Центр» и ООО «Голден-Буд» перечислили средства за выполнение работ по капитальному ремонту по замене окон в учебных заведениях, однако эти работы выполнены не были.