До конца года на Николаевщине будет действовать 41 ОТГ, – Алексей Савченко

К концу 2018 есть понимание, что на Николаевщине будет действовать 41 объединенная территориальная община.

Об этом сказал глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко во время своего выступления на IV Николаевском экономическом форуме, передает пресс-служба ОГА.

«25 лет звучал лозунг децентрализации, но ни один политик, кроме Президента Украины Петра Порошенко, не взял на себя ответственность и не сделал этого», - заявил Алексей Савченко.

Так, глава области отметил, что реформа децентрализации дает общинам возможность не просто развиваться, а самостоятельно обозначать векторы развития и направления финансовых ресурсов.

«Все бюджеты местного уровня за два года были увеличены почти на 50%. Общинами будет охвачено 320,4 тысяч человек и 12 тысяч 185 квадратных метров территории области. Жители общин смогут воспользоваться преимущество децентрализации: это и существующие общегосударственные программы, и разработанные нами областные программы», - акцентировал Алексей Савченко.

12 ноября Президент Украины Петр Порошенко во время совета регионального развития акцентировал, что внедрение реформы децентрализации доказало ее экономическую и политическую эффективность, поэтому она должна стать необратимой. Глава государства добавил, что реформа внедрялась для того, чтобы приблизить власть к людям, сократить расстояние от человека к обществу, которая имеет реальный финансовый ресурс для решения проблем. Отдельно Петр Порошенко отметил, что децентрализация - это не только лишь перераспределение денег на места, на удовлетворение самых неотложных нужд общин, но и принятие политических и властных решений, а также четкое распределение ответственности между центральной и местной властью.