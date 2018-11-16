В Кабмине хотят за пять лет соединить все областные центры качественными дорогами

В ближайшие пять лет в Украине Кабинетом министров будет реализовываться программа, согласно которой все областные центры Украины будут соединены качественными дорогами.

Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Наша стратегия – соединить все областные центры качественными дорогами за следующие 5 лет. Второй приоритет – дороги, соединяющие райцентры», – заявил премьер-министр Украины.

Речь идет о Государственной целевой экономической программе развития автомобильных дорог общего пользования на 2018-2022 гг. Данная программа предусматривает, что за 5 лет качественными дорогами должны быть соединены все региональные центры Украины. На это планируется потратить 322 миллиарда гривен, из которых 176 миллиардов гривен – это бюджетные средства. Это позволит улучшить 9100 км дорог, обеспечить строительство и реконструкцию 1000 км дорог.

С этой целью был создан Дорожный фонд, который обеспечивает гарантированное финансирование украинских дорог. По словам премьер-министра, в 2019 году в Дорожный фонд будет направлено 56 миллиардов гривен. Еще 17,7 миллиардов гривен будет выделено в 2019 году на местные дороги.

Важно напомнить, что с 1 января в рамках децентрализации дорог 123105 км дорог местного значения были переданы на содержание местной власти. Укравтодор же теперь отвечает за 46985 км дорог международного и национального значения.

Кроме того, вводится европейский подход к развитию сети, когда дороги строятся по маршрутному принципу, и украинские дороги интегрируются с европейскими транспортными сетями.

В качестве примера Владимир Гройсман привел уже построенную трассу М-09 «Тернополь-Львов-Рава-Русская», которая являет собой часть коридора «Go Highway».

«Два областных центра соединены прекрасной дорогой, которую я обещал построить, и вот она. Добраться из одного города в другой теперь можно за 1,5 часа вместо 4», – добавил глава Правительства.

Что же касается Николаевской области, то в этом году продолжается ремонт трассы Н-11, которая соединяет Николаев и Днепр. Кроме того, в проекте Госбюджета на 2019 год отдельной строкой заложен 1 миллиард гривен, который будет направлен на ремонт трассы Н-14 «Николаев – Кропивницкий», которая находится в катастрофическом состоянии.

При этом в Укравтодоре ужесточили требования к подрядным организациям, которые занимаются ремонтом дорог в Украине. Теперь по всем контрактам на средний ремонт – гарантия не менее 5 лет, на капитальный – не менее 10 лет. При этом за некачественные работы государство платить не будет.

Примечательно, что в 2017 году в Украине было проведено два масштабных обследования технического состояния 222 построенных и/или отремонтированных объектов. Результаты проверки показали, что в общей сложности проводимые в 2017 году ремонтные работы были выполнены на хорошем уровне, а уровень выявленных и не устраненных недостатков составил только 8%.

Напомним, накануне глава «Укравтодора» Славомир Новак в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал, что трасса Н-14 «Николаев-Александровка-Кропивницкий» от границы Кировоградской области до Николаева будет сделала из бетона в качестве эксперимента.