СК Легион приглашает на бесплатные тренировки в тренажерном зале

Спортивный клуб «Легион» приглашает николаевцев на День открытых дверей, в который каждый сможет бесплатно потренироваться в тренажерном зале.

Об этом говорится в сообщении клуба.

«Осенне-зимний период - лучшее время позаботиться о своём здоровье. Не скучайте долгими вечерами дома, приходите в наш тренажёрный зал. Мы предлагаем вам размяться после работы, отдохнуть и переключить свои мысли от повседневных забот и проблем. Всего один час тренировок три раза в неделю значительно помогут улучшить ваше самочувствие, здоровье и настроение. У нас вы можете подтянуть свою фигуру, сбросить лишние килограммы и добиться рельефных мускулов», - говорится в сообщении.

В зал приходят заниматься спортом и работать над собой по доступной цене. Если вы ищете тренажерный зал со всем необходимым набором тренажеров и без лишнего пафоса - добро пожаловать в СК Легион.

21 ноября в тренажерном зале СК Легион пройдет День открытых дверей - все тренировки бесплатно.

«Воспользуйтесь отличным шансом познакомиться с нашим залом и тренерами. Ждем вас с 8.00 до 22.00», - говорится в сообщении.

Тренажёрный зал работает:

с понедельниа по субботу - с 8.00 до 22.00

в воскресенье - с 9.00 до 19.00

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Адрес: улица Спасская 1, здание Проектного института (пересечение улицы Артиллерийской и улицы Спасской, вблизи ННУ им.Сухомлинского).