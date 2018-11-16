В Николаеве перекрыли часть улицы Адмиральской – начали работы по установке катка

В пятницу, 16 ноября, в Николаеве перекрыли часть улицы Адмиральской.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее исполком Николаевского городского совета единогласно поддержал решение о том, чтобы перекрыть Адмиральскую на четыре месяца – с 15 ноября по 15 марта.

По состоянию на 11:40 улица уже была перекрыта. На данный момент там начались подготовительные работы по установке ледового катка на проезжей части. При этом, сейчас открыта одна полоса движения со стороны улицы Соборной в сторону улицы Лягина.

Напомним, в Николаевском городском совете проверяли законность компенсации из городского бюджета части стоимости электроэнергии фирме, которая зимой установила каток на Соборной площади. Позже заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец рассказал, на основании чего был отстранен директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Андрей Палько. Оказалось, что Палько отстранили из-за организации празднования Нового года на Соборной площади.