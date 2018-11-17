Ученые назвали год, который стал худшим в истории человечества

Ученые из Гарвардского университета заявили о том, что 536 год нашей эры был худшим годом в истории человечества.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на «Science Alert».

В этот год случились природные катаклизмы, положившие начало экономическому спаду, восстановление после которого началось только в 640 году нашей эры.

- Это было начало худшего периода для тех, кто жил на Земле, если не худший год, - заявил ведущий автор исследования Майкл МакКормик.

Отмечается, что 536 год был 10 годом правления византийского императора Юстиниана Великого. В это время не происходило никаких масштабных конфликтов или уничтожений больших групп людей. Вместе с тем, 536 год стал годом масштабных природных катаклизмов, которые привели к голоду и смертям в разных частях мира. В этот период загадочная пыль поднялась в воздух, закрыв солнечный свет. Это привело к падению температуры по всему земному шару. В традиционно теплых регионах Китая летом выпал снег, что привело к гибели урожая и массовому голоду.

Исследователям удалось установить причину этого события, изучив образцы льда, который соответствовал данному периоду, из древнего шведского ледника. Оказалось, что в 536 году случилось масштабное извержение вулкана. Льды из Антарктики и Гренландии указали на второе извержение, произошедшее в 540 году нашей эры. А в 541 году человечество поразила чума Юстиниана.

Вместе с тем, ученым удалось обнаружить также следы восстановления экономики. Исследователи заметили в 640 году следы загрязнения свинцом. Это означает, что люди начали добычу серебра из свинцовой руды. Следы загрязнения были также найдены во льдах, которые относятся к 660 году нашей эры и 695 году нашей эры: человечество начало производить серебряные монеты.

Напомним, что в Черном море нашли древнегреческий корабль, который пролежал на дне 2400 лет.