В Николаеве, как и год назад, комфортно живется лишь чуть больше трети горожан

27,6% жителей Николаева называют свое проживание в Николаеве комфортным, при этом 11,1% называет его даже очень комфортным.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ОО «Центр аналитических исследований».
Согласно результатам опроса, удовлетворительным свое проживание в Николаеве называют 34,3% горожан. А некомфортно или же совсем некомфортно в городе живется 12,7% и 12,9% горожан соответственно.
Затруднились ответить на этот вопрос 1,4%.
Стоит отметить, что в ноябре 2017 года результаты опроса ОО «ЦАИ» были приблизительно такими же и кардинальных изменений не произошло.
Если же смотреть на ответы в разрезе районов Николаева, то наиболее комфортно себя чувствуют жители Корабельного района. Там число тех, кому живется комфортно или очень комфортно, составляет 48%. Вслед за ним идет Центральный район города – 42% проживающим там горожан комфортно или очень комфортно. Наибольшее же число жителей, которым некомфортно в свое районе, проживают в Ингульском районе Николаева – 32%.
СКАЖИТЕ, В ЦЕЛОМ НАСКОЛЬКО КОМФОРТНО ВАМ ЖИВЕТСЯ В ВАШЕМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ? % от общего количества опрошенных
|
|
город Николаев
ноябрь 2017
|
город Николаев
октябрь 2018
|
Заводский район
|
Центральный район
|
Ингульский район
|
Корабельный район
|
Совсем некомфортно
|
8,9
|
12,9
|
11,5
|
11,5
|
15,5
|
13,0
|
Некомфортно
|
12,3
|
12,7
|
14,5
|
7,5
|
16,5
|
13,0
|
Удовлетворительно
|
39,8
|
34,3
|
35,5
|
37,0
|
35,0
|
26,0
|
Комфортно
|
30,3
|
27,6
|
26,5
|
31,0
|
21,0
|
34,5
|
Очень комфортно
|
8,1
|
11,1
|
10,5
|
11,0
|
10,5
|
13,5
|
Затрудняюсь ответить
|
0,6
|
1,4
|
1,5
|
2,0
|
1,5
|
-
|
Итого
|
100
При этом, хорошо или очень хорошо оценивают работу местных властей в обеспечении жизнедеятельности города 19% горожан. 31,8% называют эту работу удовлетворительной. В то время, как сумма тех, кто оценивает проводимую местными властями работу плохой или очень плохой, составляет 46,3%.
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА? % от общего количества опрошенных
|
|
город Николаев
ноябрь 2017
|
город Николаев
октябрь 2018
|
Заводский район
|
Центральный район
|
Ингульский район
|
Корабельный район
|
Очень плохо
|
18,5
|
26,7
|
27,5
|
22,5
|
29,5
|
28,5
|
Плохо
|
19,5
|
19,6
|
22,0
|
18,5
|
18,5
|
20,0
|
Удовлетворительно
|
40,6
|
31,8
|
32,0
|
30,0
|
34,5
|
30,0
|
Хорошо
|
13,4
|
15,3
|
11,5
|
20,0
|
12,0
|
18,5
|
Очень хорошо
|
1,7
|
3,7
|
2,5
|
5,0
|
4,0
|
2,5
|
Затрудняюсь ответить
|
6,3
|
2,9
|
4,5
|
4,0
|
1,5
|
0,5
|
Итого
|
100
Справка
Опрос проводился в городе Николаеве по заказу ИА «УМГ» с учётом удельного веса избирателей. Половозрастная структура опрошенных респондентов в исследовании соответствуют структуре населения. Статистическая погрешность исследования (с вероятностью р = 0,95) не превышает +/-2,9.
Данное социологическое исследование проводилось с 29 сентября по 4 октября по репрезентативной, жесткой квотной выборке, соответствующей половозрастной структуре населения. Всего было опрошено 1000 респондентов.
Метод исследования: личное формализированное интервью согласно опросника (face to face).
В ходе проведенного опроса респондентам было предложено ответить на ряд вопросов, в том числе, и ряд открытых.
Напомним, 78,3% жителей города Николаева считают, что события в Украине развиваются в неправильно или скорее в неправильном направлении.