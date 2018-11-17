В Николаеве, как и год назад, комфортно живется лишь чуть больше трети горожан

27,6% жителей Николаева называют свое проживание в Николаеве комфортным, при этом 11,1% называет его даже очень комфортным.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ОО «Центр аналитических исследований».

Согласно результатам опроса, удовлетворительным свое проживание в Николаеве называют 34,3% горожан. А некомфортно или же совсем некомфортно в городе живется 12,7% и 12,9% горожан соответственно.

Затруднились ответить на этот вопрос 1,4%.

Стоит отметить, что в ноябре 2017 года результаты опроса ОО «ЦАИ» были приблизительно такими же и кардинальных изменений не произошло.

Если же смотреть на ответы в разрезе районов Николаева, то наиболее комфортно себя чувствуют жители Корабельного района. Там число тех, кому живется комфортно или очень комфортно, составляет 48%. Вслед за ним идет Центральный район города – 42% проживающим там горожан комфортно или очень комфортно. Наибольшее же число жителей, которым некомфортно в свое районе, проживают в Ингульском районе Николаева – 32%.

СКАЖИТЕ, В ЦЕЛОМ НАСКОЛЬКО КОМФОРТНО ВАМ ЖИВЕТСЯ В ВАШЕМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ? % от общего количества опрошенных

город Николаев ноябрь 2017 город Николаев октябрь 2018 Заводский район Центральный район Ингульский район Корабельный район Совсем некомфортно 8,9 12,9 11,5 11,5 15,5 13,0 Некомфортно 12,3 12,7 14,5 7,5 16,5 13,0 Удовлетворительно 39,8 34,3 35,5 37,0 35,0 26,0 Комфортно 30,3 27,6 26,5 31,0 21,0 34,5 Очень комфортно 8,1 11,1 10,5 11,0 10,5 13,5 Затрудняюсь ответить 0,6 1,4 1,5 2,0 1,5 - Итого 100

При этом, хорошо или очень хорошо оценивают работу местных властей в обеспечении жизнедеятельности города 19% горожан. 31,8% называют эту работу удовлетворительной. В то время, как сумма тех, кто оценивает проводимую местными властями работу плохой или очень плохой, составляет 46,3%.

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА? % от общего количества опрошенных

город Николаев ноябрь 2017 город Николаев октябрь 2018 Заводский район Центральный район Ингульский район Корабельный район Очень плохо 18,5 26,7 27,5 22,5 29,5 28,5 Плохо 19,5 19,6 22,0 18,5 18,5 20,0 Удовлетворительно 40,6 31,8 32,0 30,0 34,5 30,0 Хорошо 13,4 15,3 11,5 20,0 12,0 18,5 Очень хорошо 1,7 3,7 2,5 5,0 4,0 2,5 Затрудняюсь ответить 6,3 2,9 4,5 4,0 1,5 0,5 Итого 100

Справка

Опрос проводился в городе Николаеве по заказу ИА «УМГ» с учётом удельного веса избирателей. Половозрастная структура опрошенных респондентов в исследовании соответствуют структуре населения. Статистическая погрешность исследования (с вероятностью р = 0,95) не превышает +/-2,9.

Данное социологическое исследование проводилось с 29 сентября по 4 октября по репрезентативной, жесткой квотной выборке, соответствующей половозрастной структуре населения. Всего было опрошено 1000 респондентов.

Метод исследования: личное формализированное интервью согласно опросника (face to face).

В ходе проведенного опроса респондентам было предложено ответить на ряд вопросов, в том числе, и ряд открытых.

Напомним, 78,3% жителей города Николаева считают, что события в Украине развиваются в неправильно или скорее в неправильном направлении.