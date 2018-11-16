«Вы ненормальные или что?!» - в Черкассах пенсионеры устроили большую давку из-за продуктовых пакетов Ляшко

Представители «Радикальной партии» народного депутата Олега Ляшко ознаменовали начало своего вступления в предвыборную компанию 15 ноября раздачей продуктовых пакетов в городе Каменск Черкасской области.

Соответствующее видео опубликовал местный блогер Ярослав Путилин у себя на странице в Facebook.

На видео пожилые мужчины и женщины толкаются, кричат и конфликтуют из-за пакетов с набором продуктов от Олега Ляшко. За кадром женщина просит прекратить толкаться, потому что в толпе дети.

Там же дети стоят! Вы ненормальные или что?! - кричит женщина в толпу.

По информации издания InfoResist, продуктовые наборы «от Ляшко» включают в себя два килограмма муки, пачка макарон, один килограмм сахара и литр масла.

Напомним, 29 марта в социальных сетях Facebook, Одноклассники сразу с нескольких аккаунтов распространяли ложную информацию о проведении в помещении Николаевского областного совета некой благотворительной акции, организатором которой указывали народного депутата Украины Андрея Вадатурского. В объявлениях обещали раздавать бесплатные продуктовые наборы.