«Килограмм стал нематериальным», - конференция в Париже решила, как по-новому будут определять четыре единицы измерения

Участники 26-й Генеральной конференции по мерам и весам, которая проходит в Париже, приняли историческое решение о переопределении четырех из семи основных единиц Международной системы единиц (СИ) – килограмма, ампера, кельвина и моля.

Об этом сообщает «N+1».

Этим решением килограмм был «отвязан» от материального носителя-эталона, и теперь определяется через постоянную Планка. С этого момента все единицы системы СИ привязаны к фундаментальным физическим константам.

Нынешнее решение завершает реформу, длившуюся несколько десятков лет: еще в 1983 году метр был привязан к значению скорости света в вакууме, и значение скорости было зафиксировано, были прекращены все программы измерения скорости света в вакууме, поскольку ее значение стало точно известным по определению. В 2005 году исследователи определились в выборе еще трех констант для переопределения других единиц. Постоянная Планка была выбрана как основа для определения единицы массы, килограмма, элементарный электрический заряд (заряд электрона) – единицы силы тока, а постоянная Больцмана – термодинамической температуры.

Для того, чтобы завершить этот переход, понадобилось несколько лет для того, чтобы с высокой точностью измерить константы.

До этого дня единица массы, килограмм, была привязана к рукотворному артефакту, цилиндру из сплава платины и иридия, который хранится во французском городе Севр. Результаты нескольких международных сличений национальных копий, изготовленных из того же материала, показали что их массы меняются относительно главного эталона в диапазоне ±50 микрограммов за 100 лет. Насколько при этом изменилась масса главного эталона – неизвестно, поскольку его не с чем сравнивать. Для многих типов измерений такое отклонение может привести к недостоверным результатам.

Установка, с помощью которой можно реализовать новый эталон массы, называется весы Киббла. Благодаря новому определению килограмма, каждая страна сможет воспроизводить эталонную установку самостоятельно в любое время, не прибегая к сверке с главным эталоном.

Проект реформы был одобрен 16 ноября, но вступит в силу она во Всемирный день метрологии, 20 мая 2019 года.

Напомним, что потомок украинских эмигрантов получил Нобелевскую премию по физике.