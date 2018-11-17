В США полиция поймала енотов, у которых заподозрили бешенство – оказалось, что животные были пьяны

В США полиция поймала двух енотов, у которых подозревали бешенство, но на самом деле они оказались пьяными. Вероятно, они наелись яблок, которые «заиграли».

Об этом сообщает «Громадське».

О животных, которые странно ведут себя, полиции сообщили жители Милтона: судя по комментариям на странице департамента, еноты «странно качались», а один из них даже пытался перелезть через забор и упал. Офицеры нашли животных и доставили их в участок. Полицейские нашли у енотов признаки интоксикации алкоголем, а не бешенства. Они предположили, что животные питались яблоками, которые забродили.

Однако полицейские не сообщили, действительно ли животных проверили на бешенство, чтобы исключить его. Однако енотов после недолгого пребывания в участке отпустили на свободу. В то же время офицеры отметили, что жителям все же необходимо быть бдительными и сообщать обо всех уличных животных, которые странно себя ведут.

Напомним, что украинские пограничники не пропустили на оккупированный Донбасс женщину с 8 собаками, макакой и енотом.