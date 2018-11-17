Их более 10 тысяч, – директор николаевского «ЦЗЖ» не признает результаты подсчета бездомных животных компанией «4 лапы»

Александр Голобродский Директор КП «Центр защиты животных» Александр Голобросдкий не согласен с результатами подсчета бездомных животных в Николаеве, которое проводила львовская компания «Четыре лапы». По его словам в городе около 10 тысяч бездомных собак.

Об этом он заявил в четверг, 15 ноября в ходе заседания комиссии по гуманитарным вопросам.

Ранее сообщалось, что данная международная компания с помощью волонтеров насчитала около 5 тысяч собак. При этом директор «4-х лап» Александра Лисчищина заявляла, что николаевцы несерьезно подошли к подсчету бездомных собак. В частности она отметила, что если бы 100 человек потратили два часа своего времени, то в Николаеве была бы реальная статистика.

Сергей Мотуз Так, глава комиссии Сергей Мотуз отметил, что в Николаеве собаки развелись в геометрической прогрессии.

— Мы скоро будем жить как в Индии, где обезьяны бегают по головам, в храмах, крысы в храмах живут. Да, у них такое отношение, но мы же движемся к цивилизованному миру. Это ужас, пусть хоть в клипсах бегают, но они растут в геометрической прогрессии. Откуда они берутся? – поинтересовался депутат.

Александр Голобродский отметил, что не согласен с результатами подсчета.

— Я категорически не согласен с результатами подсчета, я даже могу утверждать, что этот подсчет был некорректный. Подсчет показал около 5 тысяч животных, я настаиваю на более 10 тысяч животных. Количество животных, которые находятся на улицах города оно катастрофическое и в принципе, на сегодняшний день, оно недопустимо. То количество, к нам попадают единицы. Статистика, которую дал горздрав за последние полгода показывает порядка 500 укушенных, - заявил Голобродский.

В частности, он отметил, что проводился анализ этого подсчета - «как он проводился, какие районы города он обошел, какие нет».

— Были исключены те районы, где есть массовое скопление животных, массовые стаи. Поэтому говорить о том, что у нас 5 тысяч животных, это некорректно, - отметил чиновник.

Напомним, что за месяц работы в Николаеве международная компания «Четыре лапы» простерилизовала более 400 бездомных животных.

Как известно, директор Николаевского коммунального предприятия «Центр защиты животных» Александр Голобродский заявил, что на КП из-за агрессивного поведения усыпили 70 собак. После этого произошел конфликт на территории «Центра защиты животных» между зоозащитниками и сотрудниками предприятия.

Утром 17 июля под мэрией Николаева зоозащитники и противники бродячих животных устроили пикеты. В во время перерыва в сессии они подрались в холле мэрии, Голобродский подал заявление в полицию о нанесении ему телесных повреждений. Во время сессии он должен был выступить с отчетом, но на момент отстранения его не было в сессионном зале. В этот же день стало известно о том, что Александра Голобродского отстранили от должности и.о. директора КП, пока его деятельность во главе КП будет проверять контрольная комиссия. 17 августа у Николаевского горсовета зоозащитники установили палатки и требовали уволить директора «Центра защиты животных» Голобродского. А 20 августа возле Николаевского горсовета зоозащитники стали собирать подписи за отставку мэра Александра Сенкевича.