«Николаевская ТЭЦ» проверила температуру в школе №3 после жалоб родителей: «Нет отклонений, в некоторых классах даже душно»

В пятницу, 16 ноября тепловики «Николаевская ТЭЦ» проверили уровень температурного режима Николаевской школы № 3 и не нашли в нем никаких отклонений.

Об этом говорится на странице предприятия в Facebook.

Ранее, сообщалось, что после термосанации и установки новых окон в помещениях школы №3 было всего +9 градусов.

Главный инженер предприятия Федор Шевченко сообщил, что просьба проверить данный факт исходила от Департамента энергосбережения Николаевского городского совета.

«Нам сообщили, что в школе вроде не соблюдается температурный режим, поэтому сегодня выехали проверить. Мы сейчас сделали замеры температуры и поверенный градусник показал 20-21, а теплоноситель на подаче имеет 62 градуса. То есть никаких отклонений от санитарных норм нет. В школе все хорошо, классы прогретые. Даже заметили, что в некоторых классах наоборот открыты двери в коридор, потому что душно», - сказал Шевченко.

В ТЭЦ также добавляют, что все школы отапливаются одинаково, поэтому удивлены информацией в новостях, что в школе №3 ученики мерзнут. Со своей стороны тепловики не видят никакой проблемы, так как температура теплоносителя соответствует нормам.

Ранее сообщалось, что в школе №3 устроили демонтаж "старых" металлопластиковых окон и установку новых. Вице-мэр по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук отметил, что эти окна не соответствуют нормам и если их не менять, то школа будет нести большие теплопотери. В тоже время деньги на установку окон в школе №3 пять лет собирали с родителей.

При этом казначейство блокировало счета департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета из-за того, что подрядчик, фирма «Голден-Буд» не успела освоить аванс в 3 миллиона 348 тысяч 557 гривен по тендеру реконструкции школы №3 с термосанацией.

Отметим, что эта же фирма «Голден-Буд» ремонтирует спортшколу «Надежда». Среди предусмотренных работ – утепление фасада, ремонт крыши и замена старых окон. Во время ремонта прошел ливень и вода текла прямо в баскетбольный зал. В итоге часть паркета пришла в негодность.

При этом фирма «Голден-Буд» является фигурантом уголовного производства. В марте 2018 года в полиции расследовали уголовное производство относительно должностных лиц департамента энергетики, энергосбережения Николаевского городского совета из-за перечисления бюджетных денег двум фирмам за невыполненную работу. Чиновники департамента в интересах ООО «Фасад Центр» и ООО «Голден-Буд» перечислили средства за выполнение работ по капитальному ремонту по замене окон в учебных заведениях, однако эти работы выполнены не были.