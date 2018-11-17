В Аргентине нашли затонувшую год назад подлодку Сан-Хуан с телами экипажа

Иллюстрация из интернета На глубине 800 метров примерно в 500 километрах аргентинского города Комодоро Ривадавиа нашли пропавшую год назад подводную лодку Сан-Хуан.

Об этом сообщает Настоящее Время, ссылаясь на представителей аргентинского флота.

Субмарину на дизельно-электрическом ходу построили для ВМФ Аргентины в Германии в 1984 году. На ее борту находились 44 человека, в том числе первая в Аргентине женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Лодка возвращалась на базу в Мар-дель-Плата с задания в Ушуайе. Она перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года, когда находилась в 430 километрах от побережья Патагонии, крайней южной территории Аргентины.

Частная компания, которая была нанята для поисков пропавшей подлодки, смогла найти судно. Его корпус обследовали при помощи робота и подтвердилось, что на борту находятся 44 тела моряков.

Отмечается, что океан в этой части (так называемом заливе Сан-Хорхе) очень холодный, и на поверхности в тот момент был семибалльный шторм. Командование ВМФ Аргентины предполагает, что на субмарине произошел взрыв и пожар, вызванные, вероятно, коротким замыканием в генераторе.

По меркам ВМФ развитых стран, Сан-Хуан был достаточно старым и несовременным судном, и, как заявляли аналитики, на подлодках такого типа затопление даже одного отсека делает спасение экипажа практически невозможным.

Масштабная международная операция, к которой принимали участие корабли и подводные аппараты из 18 стран, ничего не дала. Запас кислорода на лодке был всего на семь дней, поэтому неделю спустя спасательная операция была свернута. Позже Аргентина наняла частную структуру для поиска лодки и тел моряков.

Будет ли лодка поднята на поверхность и когда - представители флота пока не сообщают. Источники газеты Clarin в Минобороны страны заявили, что решение будет принято в зависимости от того, удастся ли достать на поверхность тела погибших моряков. Если это не удастся сделать - тогда, вероятно, власти будут думать о подъеме судна целиком.

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