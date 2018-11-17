«Применяет меры воспитательного характера»: В сети опубликовали петицию в поддержку российской учительницы, которая избила школьника

Скриншот из видео На сайте Change.org зарегистрировали петицию в поддержку российской учительницы, которая избила ученика за то, что тот мешал ей проводить урок.

Петицию уже подписало более 2 тысяч человек.

Напомним, ранее сообщалось, что российской школе №37 в городе Комсомольск-на-Амуре школьники сняли на видео, как учительница избивает ученика.

По словам составителя петиции, действия учительницы не относятся к побоям или умышленному причинению телесных повреждений, а её саму необходимо освободить от уголовной ответственности.

«На видеоматериалах ясно видно, что учительница не избивает ученика, а применяет меры воспитательного характера. В ней нет гнева, она не задается целью нанести вред здоровью ученика», — отмечают авторы петиции.

Как известно, ранее следком Российской Федерации по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статье 117 («Истязание») и статьей 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Саму учительницу отстранили от работы.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине директор школы побила ученика-сироту.