В Киеве активисты устроили митинг под домом Авакова и требуют его отставки

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Участники акции утверждают, что следствием провала реформ стали нападения на гражданских активистов и убийства Павла Шеремета, Ирины Ноздровской, Екатерины Гандзюк и других.

«Когда нас убивают, Аваков постит лимоны с отдыха и лайкает сообщения о том, что активисты плохие. Вместо раскрытия преступлений нам пытаются донести мысль, что убивать людей, если их позиция тебе не нравится, - это нормально. Если не остановить этот террор, то все закончится очень плохо, приведет к хаосу внутри страны», - заявил одесский активист Сергей Стерненко, который пережил несколько нападений.

Участники акции также требуют отставки генерального прокурора Юрия Луценко. Они принесли плакаты с надписями «Аваков мусор», «Кто заказал активистов?», «Ненаказанное зло растет», «АвакOFF».

«Или они, или мы. Мы устали годами переживать постоянный прессинг. Ситуация в регионах абсолютно нездоровая. Она требует действенную систему правоохранительных органов, которая не давала бы возможности осуществлять системные атаки на активистов», - сказал участник акции, активист Виталий Устименко, на которого также напали, передает «Цензор.НЕТ».



Отмечается, что акцию организовали Автомайдан, ЦПК и общественная инициатива Кто заказал Катю Гандзюк?. Пришли также активисты националистической организации С14 и люди в камуфляже с шевронами Донбасс. Возле ограды спецкомплекса находится несколько полицейских.

Как известно, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Позже Гандзюк прокомментировала нападение.

Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

В организации преступления обвиняется Торбин. Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения: четверо взяты под стражу, один находится под круглосуточным домашним арестом.

4 ноября в больнице Киева скончалась Екатерина Гандзюк.

Напомним, что ранее в Киеве устроили автопробег к дому главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова. Участники акции выступают против «произвола» представителей МВД, в частности, речь идет о силовом разгоне палаточного городка под Радой. Протестующие требовали отставки Авакова.