Около 50 тысяч французов вышли на акции протеста против повышения цен на бензин

В субботу, 17 ноября, во Франции около 50 тысяч человек принимают участие в акциях против повышения цен на бензин.

Об этом сообщает Европейская правда, ссылаясь на BFMTV.

Всего планируется проведение 1500 акций «желтых жилетов», как окрестили протестующих в СМИ из-за обязательного атрибута - ярко желтого светоотражающего жилета. Акции направлены против подорожания горючего в стране.

«Идея протеста - стоять на месте, чтобы быть услышанными. Пока не будет изменений, мы не двинемся с места. Мы решительно настроены стоять до вечера субботы, воскресенья, понедельника», - заявил один из организаторов протеста в департаменте Вар.

Некоторые из организаторов протеста декларируют в регионах готовность идти в Париж, чтобы встретиться с президентом Эммануэлем Макроном. В то же время, по данным опроса, 74% французов поддерживают акции протеста водителей.

Утром протестующие заблокировали ряд дорог, в том числе и кольцевую дорогу в районе Парижа. Из-за этого ряд перевозчиков еще накануне отменили свои субботние рейсы по стране.

В департаменте Изер женщина везла свою дочь к врачу, когда увидела толпу протестующих, которые пытались помешать ее проезду. Водитель запаниковала и направила автомобиль на людей. В результате погиб 50-летний мужчина.

Кроме того, по данным МВД Франции, незначительные ранения получили 16 человек, еще один протестующий получил серьезные травмы в Савойе. Также сообщается о по меньшей мере одном травмированном полицейском.

Ранее сообщалось, что в Бельгии полицейские в знак протеста отказались выписывать штрафы за нарушение ПДД.