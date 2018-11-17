НАСА запустило ракету «Антарес», созданную при участии украинских предприятий

В США с космодрома НАСА «Уоллопс Айленд» запустили ракету-носитель «Антарес», созданную американской корпорацией Orbital ATK с участием, в частности украинских предприятий.

Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт Интерфакс.

По его словам, ракета «Антарес» является «успешным примером взаимодействия компаний космической отрасли Украины и США в сфере мирного исследования космоса».

«Да, главная конструкция первой ступени ракеты разработана конструкторским бюро «Южное» и изготовлена ​​на «Южном машиностроительном заводе Макарова» в сотрудничестве с украинскими предприятиями «Хартрон-Аркос», «Хартрон-ЮКОМ», «Рапид» и др. Украинские специалисты принимали активное участие в испытаниях «Антареса», которые проводились в США», - сообщил Чалый.

Также он отметил, что данная ракета должна доставить грузовой модуль Сигнус к Международной космической станции.

Ранее сообщалось, что на российском космическом корабле «Союз МС-09», пристыковавшемся к Международной космической станции, в ночь на 30 августа начало падать давление. В бортовом отсеке обнаружили микротрещину размером около 1,5 миллиметров.