В сети появилось видео уничтоженного пожарами города Парадайс

Скриншот с видео В сети появилось видео руин сгоревшего в результате лесных пожаров города Парадайз на севере Калифорнии, США.

Ролик опубликован на YouTube.

Последствия стихии были сняты с помощью квадрокоптера. По оценка местных властей, более 80% города сгорело дотла буквально за несколько часов. Разрушены сотни домов.

Ранее была объявлена эвакуация жителей Парадайза, однако не все захотели покинуть свои дома.

Лесные пожары в Калифорнии, вспыхнувшие 8 ноября, уже называют самыми масштабными в истории штата. Жертвами огня уже стали более 70 человек, еще более 1000 считаются пропавшими без вести. Тушению огня мешают сложный рельеф местности, сухая погода и сильные ветры.