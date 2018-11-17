«Уже шесть часов не можем вылететь в Киев»: В аэропорту Таиланда застряли около 300 украинцев

В субботу, 17 ноября, в аэропорту острова Пхукет застряли около 300 украинцев, которые не могут вылететь домой.

Об этом на странице в Facebook сообщила одна из пассажирок рейса Алина Мосендз .

«Друзья, застряла в аэропорту Пхукета (Таиланд). Уже более 6 часов не можем вылететь в Киев, информации никакой. Около 300 украинских граждан», - сообщила девушка.

В комментариях она уточнила, что речь идет о рейсе авиакомпании Azur Air QU4496.

«Рейс задерживается по неизвестным нам причинам. Время прилета изменено на 20:30. Пассажиры обращались в украинское посольство, к авиакомпании, но ответа пока не получили», - сообщила пассажирка.

Напомним, что в июле около 160 украинских туристов не могли вылететь домой с отдыха на испанском острове Мальорка.