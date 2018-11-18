Канадская студентка случайно открыла новый подвид микроорганизмов

Студентка Университета Дэлхаузи во время учебного похода из любопытства собрала образцы почвы возле города Галифакс. Позже оказалось, что в них находятся микроорганизмы, которые не принадлежат ни к одному из известных царств эукариотов.

Об этом сообщает «Naked science».

Отмечается, что в основную классификацию живых организмов на Земле входят пять царств: прокариоты (доядерные организмы), протисты, грибы, растения и животные. Эта классификация была предложена во второй половине ХХ века экологом Робертом Хардингом Уиттакером.

Обнаруженные в ходе нового исследования микроорганизмы не подходят ни к одному из этих царств, но относятся к группе микробов которых называют хемимастиготами (hemimastigotes). Это одноклеточные микроорганизмы, которые были найдены еще в ХІХ веке, но до недавнего времени исследователи не могли найти для них место на дереве эволюции.

В образцах почвы нашли два вида хемимастиготов. Первый - Spironema, который наблюдали и ранее, а второй - новый и до этого момента неизвестный. Его назвали Hemimastix kukwesjijk - в честь огра, фигурирующего в местных легендах. По словам нашедшей их студентки, они ведут себя необычно и заметить их удалось далеко не сразу.

«Это открытие буквально перерисовывает наше древо жизни, добавляя новое ответвление на самых низких уровнях. Оно расширяет понимание эволюции сложных клеток и их происхождение, задолго до появления на Земле животных» - заявил один из авторов исследования Аластер Симпсон.

Напомним, что ранее ученые из Смитсоновского института тропических исследований (бюро Научно-исследовательского института США в Панаме) обнаружили возле Панамы новый, ранее неизвестный вид кораллов.