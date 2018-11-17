Армянская апостольская церковь выступила против предоставления Томоса Украине

Католикос всех армян Гарегин II заявил, что Армянская апостольская церковь не поддерживает разделение церквей.

Об этом сообщает ТАСС.

«Армянская апостольская церковь является сторонницей каноничности. И в этом отношении никогда не может приветствовать шаги, которые направлены на разделение, расчленение церкви», - сказал он, отвечая на вопрос, признает ли Армянская апостольская церковь объединительный собор на Украине.

Напомним, что Украинская православная церковь Московского патриархата отказывается участвовать в процесс создания автокефальной Украинской православной церкви.

Стоит также отметит, что 13 октября епископы УПЦ Московского патриархата проигнорировали встречу с президентом Украины Петром Порошенко, писал в Facebook пресс-секретарь Киевской Патриархии архиепископ Евстратий Зоря

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко считает, что вопрос Томоса и автокефалии Украинской православной церкви выходит далеко за пределы церковной жизни – это вопрос украинской национальной безопасности и государственности.



Ранее представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмисский Иов заявил, что с 11 октября 2018 года иерархи всех украинских церквей в глазах Фанара имеют одинаковый статус - иерархов Вселенского престола.