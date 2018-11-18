Под льдами Антарктики ученые нашли остатки древних континентов

Ученые с помощью данных ныне мертвого спутника GOCE смогли обнаружить остатки потерянных континентов, скрытые подо льдом Антарктиды миллионы лет.

Об этом сообщает Space.com.

Спутник Европейского космического агентства завершил свою миссию еще пять лет назад, но успел сделать карты того, как по всему миру отличается гравитационное поле Земли. Он был погружен в атмосферу прежде, чем у него закончилось топливо для маневрирования.

Специалисты объединили эти данные со сейсмологическими отчетами и геологи в немецком Кильском университете создали 3D-карты поверхности подо льдом Антарктиды.

«Мы просто скажем: это не Атлантида, а всего лишь результат сейсмической активности, когда тектонические плиты смещаются и сталкиваются друг с другом - и в этой новости нет ничего мистического», - отмечает издание.

Ученые говорят, что Восточная Антарктида по составу своей коры похожа на Индию и Австралию, но заметно отличается от земной коры под западной частью Антарктиды, которая связана с различными береговыми линиями. Это расхождение дает ученым лучшее представление о том, как все эти кусочки континентов когда-то сходились по очертания друг с другом.

Напомним, ранее зоологи нашли свидетельства двух масштабных вымираний колоний пингвинов Адели, которые произошли около 750 и 200 лет назад.